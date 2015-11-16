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Блокчейн-стартап WordCoin запускает фриланс-платформу WordExpert

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Блокчейн-стартап WordCoin запускает фриланс-платформу WordExpert

Глобальные изменения мира, происходящие из-за появлений блокчейнов, необратимы. Децентрализация с использованием интеллектуальных контрактов позволит в недалёком будущем переформатировать все сектора экономики, делая их более безопасными, эффективными, быстрыми и прозрачными.

Благодаря блокчейну станет возможным убрать половину финансовых игроков на рынке с оплатой нежелательных агентов, что сделает многие услуги на 60% дешевле и сэкономит много времени.

Основываясь на своем предыдущем опыте работы, команда стартапа WordCoin хорошо понимает, что конкурентные преимущества получаются только теми компаниями, где большая часть задач эффективно передается на внешний аутсорсинг, а также где сокращается количество сотрудников и арендуемых площадей, что ведет к сокращению временных и финансовых затрат.

В настоящее время общий объем рынка фриланса в мире достигает 1 трлн долл. США. Объединив самые популярные сервисы в рамках предлагаемой к рассмотрению ниже одной децентрализованной платформы "Word Expert" (WE) с единственной криптовалютой под названием WORDCOIN, мы получим эффект мультипликатора, который обеспечит взрывной рост использования услуг фриланса.

Сообщается, что российский блокчейн-стартап WordCoin объявил о запуске своего знакового проекта под названием Word Expert (WE), а также он намерен в ближайшее время провести своё ICO. Word Expert станет первой децентрализованной фриланс блокчейн-платформой и предоставит обширный спектр доступных и взаимосвязанных онлайн-сервисов, которые будут связаны с переводом с иностранных языков, копирайтингом и доступом к сайтам в Интернете.

На предстоящем ICO у пользователей будет возможность приобрести по стартовой цене оригинальную криптовалюту WORDCOIN, которая будет выпущена на этой платформе.

Основатель этой блокчейн-платформы Павел Бурцев, считают идею стартапа вдохновляющей и полагает, что: "В быстроменяющемся мире мы ясно видим, что в ближайшем будущем большая часть услуг будет предоставляться на децентрализованных платформах, при поддержке блокчейнов и забирая при этом большую часть комиссий агента. Это позволит сделать рыночные отношения более простыми, дешевыми, быстрыми и надежными. Бесполезно каким-либо образом пытаться предотвратить распространение этих процессов. А наоборот, компаниям и бизнесам необходимо оседлать эту волну и способствовать распространению таких блокчейн-платформ. Мы находимся на пороге новой эры, и здорово, что мы можем изменить ситуацию в этом мире и стать первыми, кто применит на практике эти решения. Напомню, сейчас многие из нас разочарованы тем, что мы поздно поняли, что раньше можно было купить 1 BTC за 1 доллар США, поэтому WORDCOIN сможет стать вашей "машиной времени", чтобы вернуться в 2010 год!"

Привлеченные во время предстоящего пре-ICO и ICO финансовые средства будут использованы для создания новой международной независимой платформы Word Expert (WE), основанной на транзакциях на основе блокчейна и поддерживаемых криптовалютой WORDCOIN. Пре-ICO будет проходить с 27 сентября 2017 года по 4 октября 2017 года. Само ICO состоится с 10 октября 2017 года по 7 ноября 2017 года. После запуска в полную эксплуатацию, данная платформа Word Expert будет в состоянии предложить для пользователей ряд широко используемых взаимосвязанных онлайн-сервисов, включая:

• копирайтинг
• перевод на любые языки, включая корректуру носителями языка;
• SMM - размещение сообщений в социальных сетях с активными обратными ссылками SEO (рубрикация);
• ORM - временное предоставление доступа к веб-страницам на популярных веб-сайтах, которые могут использоваться для публикации и последующего обновления содержимого.
• Пользователи смогут заказывать материалы по любым темам от копирайтеров с высокими рейтингами и опытом работы в конкретных областях, без необходимости привлекать сторонние агентства.
• Пользователи могут легко продвигать свой бренд онлайн всего за 30 минут.
• Пользователи смогут контролировать арендованные веб-страницы на сайтах с высоким трафиком со всего мира,
• Пользователи могут заказывать контент и его перевод на разные языки.
• Пользователи могут оптимизировать поиск, чтобы показать веб-страницы, которые сдаются в аренду или контролируются ими, передавая потенциальным покупателям соответствующую информацию, которую пользователь хочет сообщить.

Один из руководителей этого проекта г-н Дмитрий Котов раскрывая свои мысли о потенциале платформы на текущем рынке, заявил следующее: "Предлагаемые нами услуги пользуются большим спросом и мы ожидаем что на этой комплексной универсальной платформе будет реализован мультипликативный эффект. Сегодня капитализация фриланс рынка оценивается в 1 трлн долл. США. Децентрализация, которую мы обеспечиваем, поможет сократить издержки и снизить цены из-за отсутствия комиссий агента. WE-платформа наверняка понравится многим пользователям, поскольку подрядчики будут зарабатывать больше, а клиенты будут платить меньше за самые востребованные услуги в Интернете".

Также сообщается, что эта компания имеет надежную стратегию роста обменных курсов WORDCOIN и после запуска в сети платформы WE, она будет нацелена на привлечение как можно большего числа пользователей со всего мира. Из-за отсутствия агентских комиссий подрядчики будут зарабатывать больше, а клиенты платят меньше. Пользователи узнают о запуске платформы WE, благодаря широкомасштабной, активной PR-компании. Они также будут поощряться после завершения регистрации на платформе и проведению первоначальных транзакций с использованием вознаграждений WORDCOIN.

Чтобы собрать средства, необходимые для запуска платформы WE, она проведёт предварительную презентацию, а затем ICO. WordCoin будет выделять 70% от общего количества токенов на предстоящий краудсейл. При ограниченном количестве токенов WORDCOIN его стоимость будет расти пропорционально увеличению числа пользователей на этой платформе.

Пре-ICO WORDCOIN

Токены WORDCOIN ограниченны максимальной суммой в размере в 10 млн монет и эти монеты будут единственной валютой, для обращения на этой платформе. Предполагается, что рост стоимости монет с увеличением количества пользователей будет соответствовать соотношению с темпом роста Ethereum после ICO.

Предварительная ICO WORDCOIN запланирована на период с 27 сентября по 4 октября 2017 года. Участники, участвующие в предпродажной подготовке, могут заработать 3% в месяц в зависимости от общей суммы средств, собранных во время краудсейла.

Те инвесторы, которые купят токены в первый день Пре-ICO получат бонусы, которые будут подсчитываться на основе результатов пре-CO и могут доходить до 24% к инвестированной сумме.

Стоимость монеты всегда будет подкрепляться реальными услугами по рыночной стоимости. Начиная со 100 WORDCOIN пользователь сможет получить постоянную ссылку на веб-страницу с функцией комментариев, включенной на любом из 30 продвинутых сайтов, которые настроены в дополнение к WE. Годовая стоимость аренды такой веб-страницы составляет не менее 1000 долларов США, а это означает, что WORDCOIN никогда не будет ниже этой суммы.


Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/59b017d1d2cd6
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