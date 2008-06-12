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Старый Сегодня, 19:45
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 29.08.2017
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Печать каталогов
Всем привет! Подскажите, куда сейчас можно обратится за услугой печати каталогов? Это не самая распространенная услуга, поэтому найти хотя бы несколько компаний является очень даже проблематично. Я вот по городу побегал по узнавал не одной не смог найти, а вот когда обратился в интернет сразу появились несколько вариантов. Самым лучшим вариантом для меня является предложение от сайта http://only-press.ru/pechat-katalogov условия сотрудничества там самые оптимальные. Как вы думаете стоит к ним обращаться?
doolka вне форума  
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