Печать каталогов

Всем привет! Подскажите, куда сейчас можно обратится за услугой печати каталогов? Это не самая распространенная услуга, поэтому найти хотя бы несколько компаний является очень даже проблематично. Я вот по городу побегал по узнавал не одной не смог найти, а вот когда обратился в интернет сразу появились несколько вариантов. Самым лучшим вариантом для меня является предложение от сайта http://only-press.ru/pechat-katalogov
условия сотрудничества там самые оптимальные. Как вы думаете стоит к ним обращаться?