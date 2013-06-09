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travelrun.ru - Travel Run

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 19:22
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 18,126
Благодарностей: 156
УГ: 10
КП: 0.049
travelrun.ru - Travel Run
Я не админ/владелец проекта, проект Travel Run добавлен на мониторинг

Старт 06.09.17



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Описание:

Цитата:
ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ДЕНЬГАМИ
Не торопитесь собирать чемоданы. Вы отправитесь в путешествие за 50 840 рублями не вставая с дивана. Представляем Вам матричный маркетинг нового поколения. Это наша собственная разработка.
Маркетинг состоит из 4-х быстрых матриц 1 - 2 - 4: Москва, Сочи, Берлин и Париж. Матрицы заполняются автоматически. Личные приглашения роли не играют, поэтому приглашать рефералов не требуется. Все участники встают в очередь по времени активации первой матрицы и их матрицы заполняются в порядке этой очереди.
Высокая скорость заполнения матриц обеспечивается ботами. Боты всегда стоят в конце очереди, поэтому они не отодвигают участников, а только заполняют их матрицы. Ботов больше, чем участников, поэтому матрицы заполняются очень быстро.
Маркетинг

Цитата:
1. МОСКВА
После заполнения матрицы Вы получаете 1 280 рублей: 200 рублей на вывод + 1 080 рублей автоматически оплачивают следующую матрицу.
2. СОЧИ
После заполнения матрицы Вы получаете 4 320 рублей: 520 рублей на вывод + 3 800 рублей автоматически оплачивают следующую матрицу.
3. БЕРЛИН
После заполнения матрицы Вы получаете 15 200 рублей: 1 000 рублей на вывод + 14 200 рублей автоматически оплачивают следующую матрицу.
4. ПАРИЖ
После заполнения матрицы Вы получаете 56 800 рублей: 49 120 рублей на вывод + на 7 680 рублей автоматически покупаются 24 бота.

Итого: 200 + 520 + 1 000 + 49 120 = 50 840 рублей.
Количество Ваших путешествий неограниченно. Вы можете несколько раз активировать первую матрицу, чтобы неоднократно получить 50 840 рублей. Даже если у Вас есть незаконченное путешествие, Вы можете начать новое и Вы ничего не потеряете.
Ботов больше, чем участников. Это и есть главный секрет нашего и в то же время Вашего успеха. В старых примитивных матричных маркетингах в конце очереди (внизу структуры) стоят живые люди, которые ничего не получают, а у нас бездушные боты, которым ничего и не надо.

Мин/макс депозит: 200 руб./49.120 руб.
Платежные системы: Payeer
Выплаты: авто
Реф.система: Зарабатывайте на приглашениях новых участников в Travel Run. Каждый раз, когда Ваш реферал будет активировать первую матрицу, Вы будете получать 60 рублей. Вывод денег без ограничений.

Наш депозит(листинг):


добавлено через 10 минут
Дата операции: 06 Сен 2017 18:31
ID операции: 397302162
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 118.87 p
Комментарий: От Travel Run

От: P72242594
__________________
MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ
Последний раз редактировалось MonitoringFF; Сегодня в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
MonitoringFF на форуме  
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