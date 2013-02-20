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Apple разместила облигации со сроками обращения от 2 до 30 лет на общую сумму $5 млрд

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Старый Сегодня, 19:10
#1
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Apple разместила облигации со сроками обращения от 2 до 30 лет на общую сумму $5 млрд



Apple разместила облигации со сроками обращения от 2 до 30 лет
на общую сумму $5.000.000.000.


Apple Inc. разместила пять выпусков облигаций со сроками обращения от 2 до 30 лет на общую сумму $5 млрд.

Согласно данным аналитической компании CreditSights, Apple разместила два выпуска двухлетних бондов – с фиксированной и плавающей процентными ставками, а также бумаги с погашением через 5, 10 и 30 лет.

Доходность 30-летних облигаций компании превысила процентную ставку сопоставимых US Treasuries на 110 базисных пунктов (б.п.), 10-летних – на 85 б.п., 5-летних – на 48 б.п., сообщила CreditSights.

Организаторами размещения облигаций Apple стали Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch и Deutsche Bank.

Средства от продажи бумаг будут направлены компанией на выкуп акций и выплату дивидендов, а также на “общекорпоративные цели”, отмечает аналитик CreditSights Джордаж Чалфин.

Предыдущее размещение долларовых облигаций Apple прошло в мае текущего года, тогда компания продала бонды на $7 млрд.

В августе этого года Apple впервые разместила бонды в канадских долларах, установив рекорд продажи облигаций в этой валюте – 2,5 млрд канадских долларов.



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Старый Сегодня, 19:17
#2
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Re: Apple разместила облигации со сроками обращения от 2 до 30 лет на общую сумму $5
Облигации размещает, а акции у нее что-то вниз да вниз идут, и отскока пока что не видно.
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Старый Сегодня, 19:38
#3
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Автор темы Re: Apple разместила облигации со сроками обращения от 2 до 30 лет на общую сумму $5
Цитата:
Сообщение от FMFM Посмотреть сообщение
Облигации размещает, а акции у нее что-то вниз да вниз идут, и отскока пока что не видно.
у меня на графике акции Apple Inc. три дня назад обновили исторический максимум и сейчас немного корректируются. а вы можете показать скрин графика на котором вы смотрите котировки этой компании? возможно вы что-то путаете.
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