Denver10 Топ Мастер

Пол: Мужской Адрес: Донецк Регистрация: 20.02.2013 Сообщений: 5,604 Благодарностей: 1,594 УГ: 172 КП: 0.155 подарки награды

Apple разместила облигации со сроками обращения от 2 до 30 лет на общую сумму $5 млрд





Apple разместила облигации со сроками обращения от 2 до 30 лет

на общую сумму $5.000.000.000.



Apple Inc. разместила пять выпусков облигаций со сроками обращения от 2 до 30 лет на общую сумму $5 млрд.



Согласно данным аналитической компании CreditSights, Apple разместила два выпуска двухлетних бондов – с фиксированной и плавающей процентными ставками, а также бумаги с погашением через 5, 10 и 30 лет.



Доходность 30-летних облигаций компании превысила процентную ставку сопоставимых US Treasuries на 110 базисных пунктов (б.п.), 10-летних – на 85 б.п., 5-летних – на 48 б.п., сообщила CreditSights.



Организаторами размещения облигаций Apple стали Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch и Deutsche Bank.



Средства от продажи бумаг будут направлены компанией на выкуп акций и выплату дивидендов, а также на “общекорпоративные цели”, отмечает аналитик CreditSights Джордаж Чалфин.



Предыдущее размещение долларовых облигаций Apple прошло в мае текущего года, тогда компания продала бонды на $7 млрд.



В августе этого года Apple впервые разместила бонды в канадских долларах, установив рекорд продажи облигаций в этой валюте – 2,5 млрд канадских долларов.







Источник. Apple Inc. разместила пять выпусков облигаций со сроками обращения от 2 до 30 лет на общую сумму $5 млрд.Согласно данным аналитической компании CreditSights, Apple разместила два выпуска двухлетних бондов – с фиксированной и плавающей процентными ставками, а также бумаги с погашением через 5, 10 и 30 лет.Доходность 30-летних облигаций компании превысила процентную ставку сопоставимых US Treasuries на 110 базисных пунктов (б.п.), 10-летних – на 85 б.п., 5-летних – на 48 б.п., сообщила CreditSights.Организаторами размещения облигаций Apple стали Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch и Deutsche Bank.Средства от продажи бумаг будут направлены компанией на выкуп акций и выплату дивидендов, а также на “общекорпоративные цели”, отмечает аналитик CreditSights Джордаж Чалфин.Предыдущее размещение долларовых облигаций Apple прошло в мае текущего года, тогда компания продала бонды на $7 млрд.В августе этого года Apple впервые разместила бонды в канадских долларах, установив рекорд продажи облигаций в этой валюте – 2,5 млрд канадских долларов.

Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь

$$$ Развози клиентов, получай и выводи прибыль. Торгуй акциями компании $$$

☆☆☆ Выгодный обмен RUB, UAH, USD, BTC ☆☆☆ __________________