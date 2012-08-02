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Цена Litecoin вернулась к $ 75 после повышения объема торгов в Азии

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Старый Сегодня, 19:03
#1
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Цена Litecoin вернулась к $ 75 после повышения объема торгов в Азии
Многие держатели Litecoin обрадуются, ведь цена Litecoin возвращается к прежним значениям. Хотя рекордная стоимость криптовалюты составляет примерно $ 90, но в последние несколько дней цена резко упала. Если говорить конкретикой — до $ 60,8 за монету из-за решения запрета ICO в Китае.



Однако теперь это в прошлом, а цена цифрового актива медленно поднимается. Пока мы говорим, очевидно, что цена Litecoin и других криптовалют возвращается к восходящему тренду. А теперь, когда монета вернулась к отметке в $ 75, может начаться путь к новому рекордному максимуму.

Стоит знать, что в ближайшее время рынок криптовалют будет охвачен большой неопределенностью, особенно альтернативные валюты и токены ICO. Это говорит о том, что самое подходящее время для диверсификации портфеля и инвестиций в криптовалюты, которые эффективно используются уже сейчас. Litecoin, безусловно, входит в этот список и привлекает внимание инвесторов.

Как это и бывает, рост цены Litecoin вызван азиатскими биржам. По какой-то причине платформы продолжают торговать именно этой валютой, а не биткоином. В результате торговли цена Litecoin выросла сильнее биткоина за эти дни. За последние 24 часа объем торгов оценивается в $ 925 млн, что достаточно много. Хотя ранее были моменты, когда объем торговли превышал отметку в $1 млрд, стоит отметить, что рынки все еще находятся под влиянием решения о запрете ICO.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
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