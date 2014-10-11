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Инвестируем в существующие фермы

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Старый Сегодня, 18:53
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 06.09.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Инвестируем в существующие фермы
Если у вас имеется работающая ферма и нужны деньги для расширения - пожалуйста пишите ПМ. Интересует вложение от 3 до 50 миллионов долларов. Личная встреча на вашей ферме будет необходима для принятия решения.
fastlane777 вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:43
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