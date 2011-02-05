serj-ant Топ Мастер

Пол: Мужской Адрес: Країна Солов'їної мови Регистрация: 05.02.2011 Сообщений: 6,285 Благодарностей: 12,223 УГ: 42 КП: 0.056

Monhyip.net - Не выполняет свои обязательства Для меня данный мониторинг (Monhyip.net) -СКАМ. Причина проста - отжатый рефбек с крупного вклада!

Причём не важно сколько дней\лет пользовался им, на финише крупный депозит и зажатый рсб. Ну оно понятно, в индустрии кризис (точнее у мониторов), решили ездить на вкладчиках!



Суть проблемы описана у него в

Цитата: serj-ant Сообщение от Был проект profftrade.com Тема, в котором мой аплайн Монхайп отказывается в выплате реферальных по надуманной причине (просто решили присвоить 50(!) баксов), переписка по почте ничего не дала.

Реферальные были заказаны 21июля, 24го пришёл как и обычно комментарий дескать ждём выплату из проекта. 5го августа, через 2 недели(!) пришёл отказ в выплате реферальных, с комментарием "проект скам", но при этом на мониторе до отказа красовалась надпись "платит" . Самое важное тут, это то что в проекте рефка начисляется не от вклада, а от начислений рефералу, то есть Монхайп ежедневно получал реферальные с моих начислений по вкладу, а меня решил... ну просто не платить.

Надеюсь тут администрации мониторинга будет более понятна моя претензия.







З.ы Возможно что админы моника где-то на морях и поэтому возникло такое недоразумение по вине нанятых работников, которое в скором времени разрулится

Цитата: monhyip Сообщение от Вы забыли упомянуть, что рефбек вы заказываете на мониторинге и по данному проекту с 2015 года и все реферальные выплаты, которые приходили на кошелек мониторинга вы получали в полном объеме. Заказанный рефбек от 18.06.2017 года был также выплачен в полном объеме. Заказ от 21.07.2017 находился в обработке и ожидании вывода от проекта, о чем вы и были проинформированы. Если вы участвовали в проекте, то знаете то, что каждый день он не выводит, а только делает внутренние начисления, а вывод до 7 рабочих дней. По истечению срока регламента нами было направлено письмо администрации проекта, мы получили ответ, что проект работает, все выплаты будут произведены. Выплаты получены не были и проект был перенесен в раздел СКАМ. Скрин личного кабинета, где видно, что выплата не поступила прилагаю, если нужно можем предоставить выписки из кошелька. Согласно правилам заказа реферальских пункта 13 Если у проекта стоит статус ПРОБЛЕМЫ или НЕ ПЛАТИТ, или мы НЕ ПОЛУЧИЛИ выплату ваших реферальских из проекта, мы вправе отказать Вам в выплате реферальских. К сожалению выплатить всем рефбек который мы не получили по данному проекту мы не можем, таких ресурсов у нас нет. Цитата: serj-ant Сообщение от какой у вас там статус все знают как реагируют мониторы на проблемы в проектах

У меня есть конкретная претензия, которую я озвучил ранее!

Ответьте на вопросы:

1)Были начисления с моего вклада в период с 18.06 по 21.07 ?

2)Получали выплаты с моих начислений из проекта с 18июня по 21 июля?







з.ы Администрация мониторинга сменилась? За сколько лет никогда подобных проблем не было и всегда старался крупняк депать через монхайп Цитата: monhyip Сообщение от Начисления проходят в автоматическом режиме, выплат от проекта не было. Скрин личного кабинета прилагали в прошлом ответе на ваш вопрос. Цитата: serj-ant Сообщение от То есть я правильно понял что выплат из проекта вы не получали с 18 июня и он у вас болтался в платящих полтора месяца? Цитата: monhyip Сообщение от Вывода из проекта не было с 18 июля. И находился он в платящих до истечения регламента. Цитата: serj-ant Сообщение от Значит вы всё таки получали выплаты с моего вклада! Когда я получу свои деньги? Которые вы благополучно выводили в течении месяца! . Причина проста - отжатый рефбек с крупного вклада!Причём не важно сколько дней\лет пользовался им, на финише крупный депозит и зажатый рсб. Ну оно понятно, в индустрии кризис (точнее у мониторов), решили ездить на вкладчиках!Суть проблемы описана у него в ТЕМЕ , но там посты быстро захламляются мелкими рсб (условие на мониторе), поэтому создал отдельную и тему и приведу сюда цитаты.Итог: потерянные деньги и время!