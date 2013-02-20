Центробанк запустит контролируемое ICO на базе Сколково.
Компания «Сколково — венчурные инвестиции» и некоммерческое партнерство «Российская торговая система» (РТС) подписали соглашение об «организации альтернативных криптовалютных инвестиций посредством биржевой площадки». Кроме того, участники проекта будут обсуждать, в первую очередь с Центробанком, регуляторные условия для ICO нескольких резидентов «Сколково». Об этом сообщает «Коммерсант».
По словам руководителя «Сколково-ВИ» Василия Белова, среди 1700 компаний-резидентов «Сколково» есть несколько технологических компаний, которые вполне готовы к привлечению средств на ICO. Речь идет о привлечении сумм в размере до $5 млн. Первые компании, которые могут работать в этом проекте, предполагается назвать в октябре 2017 года.
Пока что стороны договорились, что технологическая организация размещений с использованием криптовалют и технологий блокчейн будет лежать на онлайн-платформе «Восход», созданной для привлечения частных инвестиций в проекты Дальнего Востока, а подготовка компаний к ICO — на «Сколково-ВИ».
По сообщению издания, ЦБ рассматривает «ICO-площадку» как потенциальную «регуляторную песочницу». Между тем эксперты отмечают, что на деле риски проекта меньше, чем любого аналогичного предприятия.
«Преимущество «Сколково» — в первую очередь в том, что деятельность технопарка регулируется отдельным законодательством, а его резиденты формально лишены возможности заниматься финансовым посредничеством, то есть деятельностью, прямо регулируемой ЦБ. Внесение соответствующих поправок в «сколковские» законы, если оно потребуется, в любом случае проще, чем правка федерального законодательства. К тому же резиденты «Сколково» по факту уже прошли первоначальный профессиональный отбор, и деятельность этих структур вполне под контролем федерального надзора. По сути, ЦБ предлагается идеальная ситуация — эксперимент с контролируемым ICO», — пояснил глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.
По его словам, таким способом можно дать компаниям возможность привлекать альтернативный способ привлечения капитала, но при условии, что эмитент должен пройти некий предварительный фильтр.
«Идея РТС и «Сколково-ВИ» — в том, чтобы попытаться отработать с Центробанком легальную форму сделок с криптовалютными активами. В этом случае компании, готовые уже сейчас к ICO, будут в состоянии обходить ограничения российской юрисдикции для них — для софтверных компаний с их распределенным производством и управлением это не проблема», — отметил Чекунков.
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