Axonius привлек $4 млн. для защиты корпоративных IoT-устройств

Израильский стартап Axonius, который работает над вопросом безопасности бизнеса в эпоху IoT, получил 4 миллиона долларов в посевном раунде финансирования.
Программное обеспечение стартапа предназначено, чтобы помочь компаниям ответить на пару важных вопросов: сколько устройств находится в вашей корпоративной сети и все ли они безопасны?
Axonius разработал платформу для мониторинга и управления безопасностью каждого подключенного устройства в сети компании с целью обеспечения их безопасности.
Предприятия могут подвергать себя риску, когда внедряют новые технологии, такие как IoT-продукты, в свои корпоративные сети. Это потому, что они могут быть уязвимы для хакеров.
Пример: подключенный к интернету аквариум в североамериканском казино был взломан и использован в качестве точки для кражи данных казино, сообщила фирма DarkTrace еще в июле.
Исследователи в области безопасности предупреждают о том, что подобные атаки будут происходить и далее, учитывая, что внедрение интеллектуальных устройств будет только расти. Для компаний опасность заключается в том, что у них будут тысячи неуправляемых устройств, работающих в их сети, создавая огромную "слепую зону" для возможной атаки.
Технология стартапа создана для решения этой проблемы, предоставляя ИТ-персоналу компании одну центральную платформу для управления различными устройствами.
По словам Дина Сисмана, генерального директора Axonius и бывшего сотрудника израильской разведки, любой вид устройств, например ноутбуки Windows, серверы Linux, смартфоны и новые IoT-продукты, смогут работать с этой платформой.
Технология устраняет необходимость установки программного обеспечения на каждом отдельном устройстве. Вместо этого используются интерфейсы программного обеспечения, наподобие API.
Платформа Axonius также предназначена для работы с существующими программными инструментами, которые уже могут быть внедрены в компании.
Основную поддержку Axonius оказала компания YL Ventures, которая возглавила данный раунд финансирования. Также принимали участие Vertex Ventures и Emerge Capital.
Стартап предлагает свою платформу Axonius пока что ограниченному кругу пользователей, но она станет общедоступной в начале следующего года. Axonius составит компанию другим фирмам в области безопасности, например Tanium и ForeScout, которые также помогают предприятиям удаленно управлять всеми своими устройствами в корпоративной сети.
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Специально для mmgp.ru