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«Сбербанк» может принять участие в создании рублевой криптобиржи – конкурента BTC-E

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«Сбербанк» может принять участие в создании рублевой криптобиржи – конкурента BTC-E



«Сбербанк» может принять участие в создании рублевой криптобиржи – конкурента BTC-E.



Люксембургский криптобанк с основателями из России CyberTrust и китайская криптотрейдинговая площадка C2CX подписали соглашение о планах запустить в России совместную криптовалютную биржу CyberEx с поддержкой рубля и российским юрлицом. Об этом участники сделки рассказали на мероприятии в Москве.

По итогам сделки CyberTrust направит на развитие проекта $10 млн в криптовалюте, а C2CX предоставит $80 млн оборотного капитала торговой ликвидности.

По словам двух близких к сделке собеседников Rusbase, в проекте может принять участие «Сбербанк». Раскрывать детали возможного сотрудничества с банком в CyberTrust и C2CX отказались. Представитель «Сбербанка» в ответ на запрос Rusbase ответил фразой «таких планов у банка нет».

Биржа будет работать с тремя рублевыми парами – рубль/биткоин, рубль/Bitcoin Cash и рубль/эфир (Ethereum), сообщил в разговоре с Rusbase предправления CyberTrust Евгений Хата.
На первом этапе биржа будет работать только с основными криптовалютами, включая Ethereum Classic, однако в будущем возможно включение пар с альткоинами, рассказал Rusbase глава C2CX Скотт Фримэн. Предприниматель уточнил, что компания не станет «подобно [бирже] Yobit» добавлять на биржу «все подряд», а будет тщательно проверять альткоины.

Особенностью биржи станет работа в легальном поле, рассчитывают стороны сделки.

«У [крупнейшей рублевой биржи криптовалют, которая не работает с 25 июля] BTC-E даже не было адреса на сайте, они работали в тени. Мы хотим работать открыто, это отличает [наш проект от других]», – сказал Фримэн.

Сроки открытия биржи стороны не уточняют, объясняя это тем, что не могут запустить биржу, пока в России не появится соответствующее законодательство. В разговоре с Rusbase Фримэн добавил, что уверен, что российские власти понимают важность блокчейн-технологий и в скором времени примут закон о легализации криптовалютной деятельности.

В данный момент статус криптовалют и ICO в России не определен. Закон о регулировании оборота криптовалют может быть принят этой осенью, объявили недавно в Госдуме.



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