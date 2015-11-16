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Аналитик EXANTE: решение о запрете ICO в Китае может стать примером для других стран



Так, управляющий партнер юридической компании «Юскутум» Артем Афян считает, что запрет на проведение краудсейлов станет трендом, и вскоре за Китаем последуют Великобритания, США, Япония и другие страны. Руководитель рабочей группы Госдумы РФ по оценкам риска оборота криптовалют Элина Сидоренко придерживается другого мнения и предполагает, что остальные страны будут придерживаться мягкого отношения к ICO до введения регулирования. По словам третьего эксперта, управляющего партнера bits.capital Степана Гершуни, решение Нацбанка Китая — «довольно позитивное событие для индустрии», поскольку благодаря ему стало ощутимее разделение между токенами и криптовалютами.



Своим мнением по поводу этого резонансного события с редакцией ForkLog также поделился аналитик компании EXANTE Виктор Аргонов.



Как отмечает Аргонов, в июле 2017 года криптоэнтузиасты были удивлены инициативой США приравнять ICO к традиционному биржевому IPO с массой ограничений не только к эмитентам, но и к инвесторам. Тогда эта инициатива многим казалась лишь неожиданным перегибом одной страны. Даже позиция традиционно прогибиционистского Китая на тот момент оставалась на удивление либеральнее.



«Примерно в то же время, когда американская Комиссия по ценным бумагам и биржам готовила свои ограничительные инициативы, директор Института исследований цифровой валюты Национального банка Китая Яо Цян опубликовал статью, где высказался против чрезмерного регулирования инвестиционной деятельности. Местами он позволил себе откровенно антиэтатистские высказывания: «Значимые технологические нововведения никогда не были результатом планирования и доминирования правительств», — напомнил Аргонов.



Как известно, вскоре шесть китайских блокчейн-компаний приняли участие в создании протокола для управления и контроля финансовыми рисками при ICO под названием Guiyang Blockchain ICO Consensus.



«И после всего этого, как гром среди ясного неба, прозвучало новое решение Национального банка Китая полностью запретить рынок ICO. Одним из его официальных обоснований стал страх властей, что ICO можно использовать для вывода средств из страны».



Как отметил аналитик, Китай является одним из крупнейших игроков на крипторынке, решение его Национального банка потенциально может стать «китайским ножом в спину ICO» и ударить не только по инвесторам, но и по самим криптовалютам.



«Первая реакция не заставила себя ждать: курс биткоина упал с $4700 до $4300, курс Ethereum — с $390 до $310. Впрочем, уже сейчас эти валюты частично восстановили позиции, и вряд ли о них стоит серьезно беспокоиться. Достаточно вспомнить то, что в мае 2017 года американская Комиссия по ценным бумагам и биржам запретила создание биткоин-ETF (биржевого инвестиционного фонда), биткоин тоже резко упал, но почти сразу восстановил позиции».



По мнению Аргонова, наиболее печальным долгосрочным результатом китайской инициативы может стать пример для других стран, которые опасаются криптовалют, но пока не решаются первыми вводить против него ограничительные меры.



«Теперь же они могут просто скопировать опыт «авторитетных китайских товарищей», — заключил аналитик.



Источник 4 сентября Народный банк Китая издал распоряжение о запрете на проведение в стране ICO. Поддержат ли другие страны инициативу Китая, пока неизвестно. Да и мнения экспертов по этому поводу разделились.Так, управляющий партнер юридической компании «Юскутум» Артем Афян считает, что запрет на проведение краудсейлов станет трендом, и вскоре за Китаем последуют Великобритания, США, Япония и другие страны. Руководитель рабочей группы Госдумы РФ по оценкам риска оборота криптовалют Элина Сидоренко придерживается другого мнения и предполагает, что остальные страны будут придерживаться мягкого отношения к ICO до введения регулирования. По словам третьего эксперта, управляющего партнера bits.capital Степана Гершуни, решение Нацбанка Китая — «довольно позитивное событие для индустрии», поскольку благодаря ему стало ощутимее разделение между токенами и криптовалютами.Своим мнением по поводу этого резонансного события с редакцией ForkLog также поделился аналитик компании EXANTE Виктор Аргонов.Как отмечает Аргонов, в июле 2017 года криптоэнтузиасты были удивлены инициативой США приравнять ICO к традиционному биржевому IPO с массой ограничений не только к эмитентам, но и к инвесторам. Тогда эта инициатива многим казалась лишь неожиданным перегибом одной страны. Даже позиция традиционно прогибиционистского Китая на тот момент оставалась на удивление либеральнее.«Примерно в то же время, когда американская Комиссия по ценным бумагам и биржам готовила свои ограничительные инициативы, директор Института исследований цифровой валюты Национального банка Китая Яо Цян опубликовал статью, где высказался против чрезмерного регулирования инвестиционной деятельности. Местами он позволил себе откровенно антиэтатистские высказывания: «Значимые технологические нововведения никогда не были результатом планирования и доминирования правительств», — напомнил Аргонов.Как известно, вскоре шесть китайских блокчейн-компаний приняли участие в создании протокола для управления и контроля финансовыми рисками при ICO под названием Guiyang Blockchain ICO Consensus.«И после всего этого, как гром среди ясного неба, прозвучало новое решение Национального банка Китая полностью запретить рынок ICO. Одним из его официальных обоснований стал страх властей, что ICO можно использовать для вывода средств из страны».Как отметил аналитик, Китай является одним из крупнейших игроков на крипторынке, решение его Национального банка потенциально может стать «китайским ножом в спину ICO» и ударить не только по инвесторам, но и по самим криптовалютам.«Первая реакция не заставила себя ждать: курс биткоина упал с $4700 до $4300, курс Ethereum — с $390 до $310. Впрочем, уже сейчас эти валюты частично восстановили позиции, и вряд ли о них стоит серьезно беспокоиться. Достаточно вспомнить то, что в мае 2017 года американская Комиссия по ценным бумагам и биржам запретила создание биткоин-ETF (биржевого инвестиционного фонда), биткоин тоже резко упал, но почти сразу восстановил позиции».По мнению Аргонова, наиболее печальным долгосрочным результатом китайской инициативы может стать пример для других стран, которые опасаются криптовалют, но пока не решаются первыми вводить против него ограничительные меры.«Теперь же они могут просто скопировать опыт «авторитетных китайских товарищей», — заключил аналитик.

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