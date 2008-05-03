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Криптовалютный обвал: Биткойн упал на 21% на фоне запрета ICO в Китае

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Криптовалютный обвал: Биткойн упал на 21% на фоне запрета ICO в Китае
Цены на биткойн упали почти на 21 процент после того, как Народный банк Китая запретил проведение ICO (первичное размещение токенов). Этого было достаточно, чтобы завершить тренд на дневных графиках. С другой стороны, Litecoin остается в режиме ралли, несмотря на большие потери.

Курс Биткоина рухнул на 21% из-за запрета ICO

Биткойн обвалился с максимума в $4 960, который был достигнут несколько дней назад, до отметки в 3 930 долларов. Снижение составило 1 030 долларов или 21%. На момент написания данного обзора цена на BTC находится на уровне 4 484 долларов после значительного восстановления c минимумов. Главная причина падения — новость о том, что Народный банк Китая запретил ICO в стране. Подробнее о развитии событий читайте здесь: _https://www.coindesk.com/chinas-ico-ban-a-full-translation-of-regulator-remarks/ . Краткие пояснения касательно ICO вы найдете здесь: _https://techcrunch.com/2017/05/23/wtf-is-an-ico/ Ходят слухи о том, что Народный банк Китая может предпринять дальнейшие действия в отношении «виртуальных валют» в ближайшее время.



Значительное падение положило конец бычьему тренду на дневных графиках. Что произойдет в ближайшие несколько дней или недель, будет определено следующим направлением пары BTC/USD. Пробой выше $5 000 возобновил бы ралли. Чуть ниже располагается рекордный максимум на уровне 4 960 долларов за монету. Этот уровень наряду с круглой фигурой в $5 000 должен выступить в качестве сильной зоны сопротивления.
По пути вниз также находится еще одна зона поддержки между уровнем круглой фигуры в $4 000 и вчерашним минимумом в 3 930 долларов. Новый нисходящий тренд (на дневном графике) требует пробоя ниже локального минимума в $3 600. Еще ниже находится уровень поддержки у круглой фигуры в $3 500, за которой следует локальный максимум в $3 491. Выход за пределы этой зоны может усилить падение цен на bitcoin. На недельных и месячных графиках BTC все еще находится в восходящем тренде.

Полную аналитику читаем тут: https://blog.fxopen.ru/bitcoin-upal-...a-ico-v-kitae/
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