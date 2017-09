Denver10 Топ Мастер

В Дубае построят роскошные апартаменты для продажи за биткоины





На текущей неделе два предпринимателя, магнат индустрии нижнего белья Мейфера Мишель Моне и инвестор Дуглас Барроуман, рассказали о старте продаж 222967 кв. метров жилой площади люкс класса в Дубае, которая реализовывается за биткойны. ВИП недвижимость в 40-этажном здании-башне станет первым объектом, расположенным в Парке биотехнологий и исследований Дубая (DuBiotech), которая уже реализовывается за биткоины.





Совместно с Knox Group и платежной системой Bitpay обрабатывающей транзакции в криптовалюте Bitcoin, широкий выбор представлен из 1113 одно- и двухкомнатных квартир-студий, которые будут завершены к началу осени в 2019 году, будут реализовываться за биткоины.



Инвестиции в данный проект под названием Aston Plaza and Residences составили 325 миллионов долларов.





В роскошных квартирах здания-башни Aston Plaza and Residences есть широкие окна от пола до потолка с шикарными видами на холмы Дубая и пейзажи города. Кроме этого, в проекте принимают участие известные архитекторы компании John R Harris & Partners совместно с дизайнером интерьера компании Michelle Mone Interiors. Со слов представителя компании Knox Group, на первых трех этажах здания будут расположены рестораны, кафе, торговый центр и супермаркет.





На данный момент роскошные апартаменты стартуют с цены в 33 биткойна (около 149.160 долларов по текущему курсу). За такую сумму можно приобрести однокомнатную студию. Максимальная стоимость апартаментов около 80 биткоинов (примерно 361.600 долларов). В агентстве недвижимости сообщают, что первым инвесторам будут доступны приветственные бонусы. Кроме этого, пакеты дизайнерских услуг интерьера и мебели также можно получить за оплату биткойнами.



«Я весьма рада запустить такой широкомасштабный проект как новый шаг в прогрессе рынка недвижимости», - говорит Мишель. «Это также естественное развитие проекта Michelle Mone Interiors - в котором впервые совместились две моих страсти: дизайн и недвижимость».



«Мы с Дугласом вдвоем являемся первопроходцами в своих бизнес-индустриях, поэтому, естественно, нам бы хотелось, чтобы этот совместный наш проект стал особенным, уникальным и впечатляющим не только в строительстве, но и в сфере технологий. Вот почему мы стали первыми застройщиками в мире, недвижимость которого будет продаваться за биткоины», - говорит Мишель.



«Стремительный рост биткоин за небольшой отрезок времени, говорит о том, что отныне это основная цифровая валюта в мире. Именно поэтому мы являемся первым проектом по недвижимости, в котором оплата будет производиться в Bitcoin», - рассказывает Барроуман.

«Я думаю, что по мере того, как биткоин получит широкое распространение, многие последуют за нами».













Перевод специально для форума MMGP.



