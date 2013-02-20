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Как заработать больше на депозите





Как заработать больше на депозите.





В 2017 году банки серьезно снизили ставки по депозитам физических лиц. С января по сентябрь годовые гривневые вклады подешевели почти на 3%. Средние ставки по долларовым депозитам за это время опустились на 1,9%, по вкладам в евровалюте – на 2,07%. Банкиры предупреждают, что это не предел. К концу текущего года доходность вкладов физических лиц может упасть еще больше.



В такой ситуации даже дополнительные 0,5-1% к базовой ставке играют значительную роль. «Минфин» решил выяснить, за что банки готовы доплачивать вкладчикам.





Больше денег – выше процент.

Многие банки готовы повышать ставку по депозиту, если вкладчик разместит на счету крупную сумму. Как правило, дополнительный заработок может составить плюс полпроцента к базовой ставке, а иногда и больше.



В Укрсоцбанке, например, при размещении свыше 100 000 грн ($5000 или €5000), клиент получает бонус 1% к базовой ставке по гривневым депозитам и 0,5% — по валютным.



Банк Инвестиций и Сбережений – еще один пример. Но чтобы получить надбавку, вкладчик должен принести более 200 000 грн (или эквивалент в иностранной валюте). В этом случае ему дадут дополнительные 0,5% к годовой ставке в гривне и 0,25% — в валюте.



Однако следует помнить, что Фонд гарантирования вкладов не гарантирует депозиты, сумма которых превышает 200 000 грн. Так что прежде чем нести такую сумму в один банк, нужно как следует взвесить все риски.



Некоторые банки привязывают бонус не только к сумме вклада, но и к его сроку. Креди Агриколь Банк — одно из таких финучреждений. Если клиент размещает депозит на срок от 3 месяцев и на сумму более 50 000 грн, он может рассчитывать на дополнительные 0,25% к базовой ставке по гривневым вкладам. В банке работает градационная система: чем больше сумма вклада, тем выше бонус. Главное, чтобы срок вклада был более 3-х месяцев. Максимальный бонус, который можно получить — 1%. Для этого сумма депозита должна превышать 1 млн грн.





Для жителей «Сети».

За время кризиса банки изрядно сократили сеть отделений, и теперь приучают клиентов пользоваться интернет-банкингом. «Продвинутым» вкладчикам обещают бонусы. Таскомбанк, например, добавляет своим клиентам 1% к годовой ставке по вкладу «Стабильный» в гривне, если оформить его через интернет-банкинг ТАС24.



Кредобанк также готов «накинуть» 1% к ставке по гривневым вкладам, если оформить депозит через интернет-банкинг KredoDirect. Для валютных сбережений бонус составит 0,5%.



Такая же система действует и в Банке Кредит Днепр. За гривневые вклады, оформленные через интернет-банкинг FreeBank, можно получить бонус 0,5% к базовой ставке по депозитам в национальной валюте и 0,2% — в долларах и евро.



Проминвестбанк подобным образом продвигает не только интернет-банкинг, но и свой контакт-центр. Клиенты, которые оформят вклад «Стабильный» через один из этих удаленных каналов, могут получить бонус к базовой ставке — 0,5% в гривне и 0,25% — в валюте.





Награда за лояльность.

Банки готовы доплачивать, если клиент часто оформляет у них депозиты или продлевает уже действующий вклад. Так, Банк Форвард доплатит клиенту 2% к годовой ставке, если вкладчик переоформит гривневый депозит «Шаг навстречу стандарт +» или «Максимум» на 367 дней. Такой же бонус можно получить, если первый раз открыть один из вышеуказанных вкладов через интернет-банк Forward Bank.



Сбербанк придумал систему немного сложнее. Если вкладчик переоформляет депозит в течение 15 дней после его завершения, а сумма вклада составляет не менее 80% от предыдущего, он может получить бонусный 1% к базовой ставке (как для гривневых, так и для валютных депозитов).





Элитные условия.

Некоторые финучреждения готовы доплачивать клиентам, которые пользуются продуктами банка VIP-класса. Так, если у вкладчика есть продукт VIP-пакет, оформленный в Банке Креди Агриколь, он может получить дополнительные 0,5% к базовой ставке по гривневому депозиту. Но только при условии, если срок вклада будет превышать 6 месяцев.



Универсалбанк также добавляет 0,25% к базовой годовой ставке, если у вкладчика открыт пакет «Элит/Платинум». На такой же бонус могут рассчитывать вкладчики, оформившие в Универсалбанке кредитную карту, и пенсионеры.



Похожая бонусная система работает и в Укргазбанке. Владельцы пакетов услуг Люкс Драйв и Вояж Драйв могут получить 0,25% к базовой ставке по долларовым вкладам.





Как не платить налоги.

Доход по депозитам физлиц облагается налогом по ставке 18%. Также придется уплатить 1,5% военного сбора. Но некоторые финучерждения придумали способ, как обойти налог. В частности, такой «бонус» предлагают ПриватБанк и А-Банк.



Депозитные программы этих банков даже называются одинаково – «Стандарт безналоговый». Их могут оформить клиенты, которые получают зарплаты, пенсии или социальные выплаты на счет в этих банках. Но на безналоговый депозит можно переводить только деньги, поступающие на счет клиента в рамках вышеперечисленных целевых зачислений. А-Банк по такому 12-месячному вкладу предлагает 15% годовых, ПриватБанк – 12,5%. Безналоговые депозиты оформляются только в гривне.





Аттракционы невиданной щедрости.

Время от времени банки устраивают акции для привлечения клиентов. К примеру, Банк Восток с 1 августа по 31 октября 2017 года предлагает вкладчикам оформить вклад «Акционный». Ставка по годовым депозитам в гривне составляет 12% годовых, долларовым — 2,5%, евро — 1,5%. После оформления депозита, вкладчик может поучаствовать в беспроигрышной (как утверждает банк) лотерее. Для гривневых вкладов дополнительный бонус к базовой годовой ставке может составить от 0,5% до 4%. Для валютных депозитов – от 0,5% до 2,5%.



Идея Банк сейчас предлагает депозит «Акционный +2,7%». В рамках этой программы вкладчик получает бонусные 2,7% к базовой ставке по гривневым вкладам. Правда, участие в акции принимают только долгосрочные депозиты на 15, 18 и 24 месяца. Так, вклад на 15 месяцев с выплатой процентов в конце срока можно оформить со ставкой в 16,25% годовых. Идея Банк не информирует, до какого числа будет работать эта акция.





Быть социальным.

Многие банки предлагают повышенные ставки по депозитам определенным социальным группам населения. Например, стандартная доходность по традиционному годовому гривневому вкладу в Ощадбанке составляет 13% годовых. Но если вы пенсионер, госбанк «накинет» еще 0,5%.



УкрСиббанк также предлагает бонусы пенсионерам. Например, при оформлении депозита «Счастливый возраст» на срок более 6 месяцев, клиент может получить бонус к базовой ставке в 0,3%. Если же вклад будет на 9 месяцев и более, бонус составит 0,5%.





Партнеры.

Некоторые финчуреждения обращаются за помощью в привлечении вкладчиков к третьим лицам. Чаще всего – к компаниям-лидогенераторам, основная цель которых – найти и «привести» клиента в банк. В этом случае банк получает вкладчика, клиент — бонус к базовой ставке по депозиту, а компания-лидогенератор – вознаграждение за свои старания. Так что все три участника оказываются в выигрыше.



По этому принципу работает и «Минфин». Мы не только готовим оперативную и качественную информацию для наших читателей, но и помогаем им больше заработать на депозитах. В частности, «Минфин» разработал специальную программу «Бонус к депозиту». Сейчас в ней участвует 8 банков: Укрсоцбанк, ОТП, Банк Форвард, Альфа-Банк, Универсалбанк, Банк Богуслав, Глобус, Кристалбанк.



Максимальный бонус, который можно получить в качестве «надбавки» к базовой процентной ставке по гривневому вкладу достигает 1,5%. По депозитам в валюте бонус немного меньше – до 0,5%. Все что нужно сделать, чтобы получить «добавку» — оформить вклад в одном из вышеперечисленных банков через сайт «Минфина».









Источник: В 2017 году банки серьезно снизили ставки по депозитам физических лиц. С января по сентябрь годовые гривневые вклады подешевели почти на 3%. Средние ставки по долларовым депозитам за это время опустились на 1,9%, по вкладам в евровалюте – на 2,07%. Банкиры предупреждают, что это не предел. К концу текущего года доходность вкладов физических лиц может упасть еще больше.В такой ситуации даже дополнительные 0,5-1% к базовой ставке играют значительную роль. «Минфин» решил выяснить, за что банки готовы доплачивать вкладчикам.Многие банки готовы повышать ставку по депозиту, если вкладчик разместит на счету крупную сумму. Как правило, дополнительный заработок может составить плюс полпроцента к базовой ставке, а иногда и больше.В Укрсоцбанке, например, при размещении свыше 100 000 грн ($5000 или €5000), клиент получает бонус 1% к базовой ставке по гривневым депозитам и 0,5% — по валютным.Банк Инвестиций и Сбережений – еще один пример. Но чтобы получить надбавку, вкладчик должен принести более 200 000 грн (или эквивалент в иностранной валюте). В этом случае ему дадут дополнительные 0,5% к годовой ставке в гривне и 0,25% — в валюте.Однако следует помнить, что Фонд гарантирования вкладов не гарантирует депозиты, сумма которых превышает 200 000 грн. Так что прежде чем нести такую сумму в один банк, нужно как следует взвесить все риски.Некоторые банки привязывают бонус не только к сумме вклада, но и к его сроку. Креди Агриколь Банк — одно из таких финучреждений. Если клиент размещает депозит на срок от 3 месяцев и на сумму более 50 000 грн, он может рассчитывать на дополнительные 0,25% к базовой ставке по гривневым вкладам. В банке работает градационная система: чем больше сумма вклада, тем выше бонус. Главное, чтобы срок вклада был более 3-х месяцев. Максимальный бонус, который можно получить — 1%. Для этого сумма депозита должна превышать 1 млн грн.За время кризиса банки изрядно сократили сеть отделений, и теперь приучают клиентов пользоваться интернет-банкингом. «Продвинутым» вкладчикам обещают бонусы. Таскомбанк, например, добавляет своим клиентам 1% к годовой ставке по вкладу «Стабильный» в гривне, если оформить его через интернет-банкинг ТАС24.Кредобанк также готов «накинуть» 1% к ставке по гривневым вкладам, если оформить депозит через интернет-банкинг KredoDirect. Для валютных сбережений бонус составит 0,5%.Такая же система действует и в Банке Кредит Днепр. За гривневые вклады, оформленные через интернет-банкинг FreeBank, можно получить бонус 0,5% к базовой ставке по депозитам в национальной валюте и 0,2% — в долларах и евро.Проминвестбанк подобным образом продвигает не только интернет-банкинг, но и свой контакт-центр. Клиенты, которые оформят вклад «Стабильный» через один из этих удаленных каналов, могут получить бонус к базовой ставке — 0,5% в гривне и 0,25% — в валюте.Банки готовы доплачивать, если клиент часто оформляет у них депозиты или продлевает уже действующий вклад. Так, Банк Форвард доплатит клиенту 2% к годовой ставке, если вкладчик переоформит гривневый депозит «Шаг навстречу стандарт +» или «Максимум» на 367 дней. Такой же бонус можно получить, если первый раз открыть один из вышеуказанных вкладов через интернет-банк Forward Bank.Сбербанк придумал систему немного сложнее. Если вкладчик переоформляет депозит в течение 15 дней после его завершения, а сумма вклада составляет не менее 80% от предыдущего, он может получить бонусный 1% к базовой ставке (как для гривневых, так и для валютных депозитов).Некоторые финучреждения готовы доплачивать клиентам, которые пользуются продуктами банка VIP-класса. Так, если у вкладчика есть продукт VIP-пакет, оформленный в Банке Креди Агриколь, он может получить дополнительные 0,5% к базовой ставке по гривневому депозиту. Но только при условии, если срок вклада будет превышать 6 месяцев.Универсалбанк также добавляет 0,25% к базовой годовой ставке, если у вкладчика открыт пакет «Элит/Платинум». На такой же бонус могут рассчитывать вкладчики, оформившие в Универсалбанке кредитную карту, и пенсионеры.Похожая бонусная система работает и в Укргазбанке. Владельцы пакетов услуг Люкс Драйв и Вояж Драйв могут получить 0,25% к базовой ставке по долларовым вкладам.Доход по депозитам физлиц облагается налогом по ставке 18%. Также придется уплатить 1,5% военного сбора. Но некоторые финучерждения придумали способ, как обойти налог. В частности, такой «бонус» предлагают ПриватБанк и А-Банк.Депозитные программы этих банков даже называются одинаково – «Стандарт безналоговый». Их могут оформить клиенты, которые получают зарплаты, пенсии или социальные выплаты на счет в этих банках. Но на безналоговый депозит можно переводить только деньги, поступающие на счет клиента в рамках вышеперечисленных целевых зачислений. А-Банк по такому 12-месячному вкладу предлагает 15% годовых, ПриватБанк – 12,5%. Безналоговые депозиты оформляются только в гривне.Время от времени банки устраивают акции для привлечения клиентов. К примеру, Банк Восток с 1 августа по 31 октября 2017 года предлагает вкладчикам оформить вклад «Акционный». Ставка по годовым депозитам в гривне составляет 12% годовых, долларовым — 2,5%, евро — 1,5%. После оформления депозита, вкладчик может поучаствовать в беспроигрышной (как утверждает банк) лотерее. Для гривневых вкладов дополнительный бонус к базовой годовой ставке может составить от 0,5% до 4%. Для валютных депозитов – от 0,5% до 2,5%.Идея Банк сейчас предлагает депозит «Акционный +2,7%». В рамках этой программы вкладчик получает бонусные 2,7% к базовой ставке по гривневым вкладам. Правда, участие в акции принимают только долгосрочные депозиты на 15, 18 и 24 месяца. Так, вклад на 15 месяцев с выплатой процентов в конце срока можно оформить со ставкой в 16,25% годовых. Идея Банк не информирует, до какого числа будет работать эта акция.Многие банки предлагают повышенные ставки по депозитам определенным социальным группам населения. Например, стандартная доходность по традиционному годовому гривневому вкладу в Ощадбанке составляет 13% годовых. Но если вы пенсионер, госбанк «накинет» еще 0,5%.УкрСиббанк также предлагает бонусы пенсионерам. Например, при оформлении депозита «Счастливый возраст» на срок более 6 месяцев, клиент может получить бонус к базовой ставке в 0,3%. Если же вклад будет на 9 месяцев и более, бонус составит 0,5%.Некоторые финчуреждения обращаются за помощью в привлечении вкладчиков к третьим лицам. Чаще всего – к компаниям-лидогенераторам, основная цель которых – найти и «привести» клиента в банк. В этом случае банк получает вкладчика, клиент — бонус к базовой ставке по депозиту, а компания-лидогенератор – вознаграждение за свои старания. Так что все три участника оказываются в выигрыше.По этому принципу работает и «Минфин». Мы не только готовим оперативную и качественную информацию для наших читателей, но и помогаем им больше заработать на депозитах. В частности, «Минфин» разработал специальную программу «Бонус к депозиту». Сейчас в ней участвует 8 банков: Укрсоцбанк, ОТП, Банк Форвард, Альфа-Банк, Универсалбанк, Банк Богуслав, Глобус, Кристалбанк.Максимальный бонус, который можно получить в качестве «надбавки» к базовой процентной ставке по гривневому вкладу достигает 1,5%. По депозитам в валюте бонус немного меньше – до 0,5%. Все что нужно сделать, чтобы получить «добавку» — оформить вклад в одном из вышеперечисленных банков через сайт «Минфина».Источник:

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