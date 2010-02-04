SavBux - savbux.com

Всем Привет.
Я не являюсь админом данного сайта.
Дата старта проекта:
30.08.2017.
Условия и описание:
Маркетинг-план:
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Наш сайт является инвестиционной сберегательной системой, устроенной по принципу Системы Активной Рекламы (САР), но с возможностью зарабатывать настоящие доллары США. Мы предлагаем зарабатывать по нескольким методам, которые подойдут и для новичков и для профессионалов. В разделе ПРАВИЛА подробно описаны все методы заработка, которые не являются конечными - каждый пользователь нашей инвестиционной системы с легкостью может построить и свою стратегию заработка. Ваш заработок зависит только от Вас, чем более Вы активный, тем больше заработаете. Ограничений нет. Заработанные деньги выплачиваются каждый день через платёжную систему Payeer. Минимальная сумма выплаты 2.0 $. Начните зарабатывать деньги прямо сейчас!
Расценки за определенные действия:
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Наша главная цель - сделать так, чтобы каждый пользователь системы инвестиционного серфинга остался доволен.
Приведем несколько примеров, как и сколько можно заработать в нашей системе.
Пример для НОВИЧКОВ: после регистрации каждый день просматривать ссылки и с набором минимальной суммы - выводить деньги на свой счет Payeer.
Пример для РЕФОВОДОВ: после регистрации распространять в просторах интернета свою реферальную ссылку и приглашать рефералов. Каждый реферал в день будет приносить минимум 0.005$. Например, пригласив 20 активных рефералов - Ваш доход составит 0.1$ в день без учета дохода от собственных кликов.
Пример для ПРОДВИНУТЫХ РЕФОВОДОВ: тот же самый пример, что и для РЕФОВОДОВ, только с покупкой ПРЕМИУМ аккаунта. Ваш доход при 20 активных рефералов составит минимум 1$ в день.
Пример для ИНВЕСТОРОВ: после регистрации купить ПРЕМИУМ аккаунт и скупить РЕФ-ботов. При определенной стратегии заработок составит более 10$ в день.
Пример для ПРОДВИНУТЫХ ИНВЕСТОРОВ: воспользоваться всеми доступными опциями системы и получать настоящий доход. Стратегию и тактику получения дохода можно выстраивать разнообразными способами. Всё зависит от Вашей активности и способности.
Минимальная сумма для вывода (если таковая имеется):
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За клик: 0.002 $
За клик реферала: 0.001 $
Премиум клик: 0.02 $
Прем. Реф клик: 0.01 $
2.00$
Бонусы и особенности (если есть):
- реф-боты 5 видов, которые делают клики независимо от количества доступных рекламных ссылок в серфинге и даются "навсегда" (по моим подсчетам, окупаемость каждого реф-бота около года если купить премиум);
- премиум, стоит 10$, но даётся на 2 месяца + 5 бесплатных рефералов;
- покупка рефералов, 2 пакета по 5 и 10 рефов, стоимость 1 рефа - 0.2$.
Платежные системы:
только Payeer.
Скриншот выплаты проекта с платежной системы в соответствии с п.4 данных правил:
Мои действия:
купил премиум, получил 5 рефов, из них только 2 активные оказались.
купил пакет на 10 рефов, из них 7 активных.
купил реф-бота, который делает 3 клика в день.
Регистрация
Рефку прошу не обрезать. Спасибо!