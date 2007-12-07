Бездепозитный бонус 50$ от Esplanade Market Solutions

Каждому новому клиенту, зарегистрировавшему Личный кабинет и открывшему торговый счет, по запросу, отправленному на bonus@esplanade-ms.com
будет начислен в рамках акции приветственный бонус в размере 50 USD
. Бездепозитный Welcome-бонус
от компании позволит новичкам сделать первый шаг в торговле на реальных счетах без потерь. Трейдеры со стажем смогут без вложения собственных средств протестировать торговые условия компании.
Условия акции:
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- Welcome-бонус выдается один раз;
- Для получения бонуса нужно открыть тип счёта Standard;
- Кредитное плечо составляет 1:100;
- Срок действия бонуса 1 месяц со дня начисления;
- Полученную прибыль можно обналичить только при выполнении условий минимального торгового объема в размере 10 лотов;
- Welcome-бонус 50 USD не снимается и сгорает при первом снятии прибыли, заработанной с зачисленной суммы.