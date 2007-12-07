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Бездепозитный бонус 50$ от Esplanade Market Solutions

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Бездепозитный бонус 50$ от Esplanade Market Solutions

Каждому новому клиенту, зарегистрировавшему Личный кабинет и открывшему торговый счет, по запросу, отправленному на bonus@esplanade-ms.com будет начислен в рамках акции приветственный бонус в размере 50 USD. Бездепозитный Welcome-бонус от компании позволит новичкам сделать первый шаг в торговле на реальных счетах без потерь. Трейдеры со стажем смогут без вложения собственных средств протестировать торговые условия компании.

Условия акции:
  • Welcome-бонус выдается один раз;
  • Для получения бонуса нужно открыть тип счёта Standard;
  • Кредитное плечо составляет 1:100;
  • Срок действия бонуса 1 месяц со дня начисления;
  • Полученную прибыль можно обналичить только при выполнении условий минимального торгового объема в размере 10 лотов;
  • Welcome-бонус 50 USD не снимается и сгорает при первом снятии прибыли, заработанной с зачисленной суммы.

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