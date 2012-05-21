bitpetite.com, yota.biz, laser.online, chain.group, hyip -возврат реферальных до 150%

Всем доброе время суток!
Краткость - сестра таланта......
Предлагаю возврат реферальных до 150% из проектов где я принимаю участие.Вам нужно только мне написать название проекта.
Условия для получения рефбека:
- Вы регистрируетесь по моей ссылке ( становитесь моим рефералом), написав мне
- Внесите депозит и сообщаете мне: название проекта, логин, сумму депозита и Ваш кошелек.
- После получение реферальных отписаться в данной теме о получении рефбека.
- Если проект не выплатит средств на мои кошельки, то реферальные не будут выплачены.
Гарантированные условия для партнеров:
- Если я получу реферальные и Вы забыли запросить рефбек, то на протяжении 5 дней можете его получить ( от даты внесения депозита), отписав мне.
- Если проект не платит реферальные, то я скринами или через Скайп, Тимвивер показываю неполучения денег из проекта.
Рефбек зависит от суммы Вашего вклада:
Вклад до 100$ - рефбек до 80%Также бонус-рефбек:
Вклад от 100$ - рефбек до 90%
Вклад от 1000$ - рефбек до 100%
Рефбек от вашего реферала ( тоисть моего реферала во второй линии) в размере 50% с любой полученной суммы мной
Если проект имеет МЛМ направление или же выдает бонусы за общую сумму депозитов, то я также делюсь деньгами из своими рефералами.Мои контакты:
ЛС на форуме
ВК https://vk.com/id81458915
Могу дать скайп, е-мейл
Выплата на платежки:
Все платежные системы, кроме Яндекс, Пайпал
На любую криптовалюту.
Дополнительные бонусы, подарки и прочее:
Первым 10 рефералам, которые отпишутся в данной теме о получении рефбека ( более чем на 1 бакс) получать +1$
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