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bitpetite.com, yota.biz, laser.online, chain.group, hyip -возврат реферальных до 150%

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:56
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Остров сокровищ
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 21.05.2012
Сообщений: 1,094
Благодарностей: 96
УГ: 0
КП: 0.018
bitpetite.com, yota.biz, laser.online, chain.group, hyip -возврат реферальных до 150%
Всем доброе время суток!


Краткость - сестра таланта......
Предлагаю возврат реферальных до 150% из проектов где я принимаю участие.Вам нужно только мне написать название проекта.

Условия для получения рефбека:

  1. Вы регистрируетесь по моей ссылке ( становитесь моим рефералом), написав мне
  2. Внесите депозит и сообщаете мне: название проекта, логин, сумму депозита и Ваш кошелек.
  3. После получение реферальных отписаться в данной теме о получении рефбека.
  4. Если проект не выплатит средств на мои кошельки, то реферальные не будут выплачены.


Гарантированные условия для партнеров:
  1. Если я получу реферальные и Вы забыли запросить рефбек, то на протяжении 5 дней можете его получить ( от даты внесения депозита), отписав мне.
  2. Если проект не платит реферальные, то я скринами или через Скайп, Тимвивер показываю неполучения денег из проекта.
Рефбек зависит от суммы Вашего вклада:

Вклад до 100$ - рефбек до 80%
Вклад от 100$ - рефбек до 90%
Вклад от 1000$ - рефбек до 100%
Также бонус-рефбек:
Рефбек от вашего реферала ( тоисть моего реферала во второй линии) в размере 50% с любой полученной суммы мной
Если проект имеет МЛМ направление или же выдает бонусы за общую сумму депозитов, то я также делюсь деньгами из своими рефералами.
Мои контакты:
ЛС на форуме
ВК https://vk.com/id81458915
Могу дать скайп, е-мейл

Выплата на платежки:
Все платежные системы, кроме Яндекс, Пайпал
На любую криптовалюту.

Дополнительные бонусы, подарки и прочее:

Первым 10 рефералам, которые отпишутся в данной теме о получении рефбека ( более чем на 1 бакс) получать +1$.
__________________
♘ ЛУЧШИЙ РЕФБЕК ♞
$ € ฿ Страховка от вкладов ฿ € $
Коля Прохоров на форуме  
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Метки
hyip, выплата, рефбек, скам, форум
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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