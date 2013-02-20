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Украинцы платят за комуслуги больше, чем потребляют

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Украинцы платят за комуслуги больше, чем потребляют



Украинцы платят за комуслуги больше, чем потребляют.



Уровень расчета населения за жилищно-коммунальные услуги составляет 113%, то есть в этом году граждане заплатили больше, чем потребили.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время заседания правительства.

“Как платит население? Когда нам говорят, что сегодня задолженность населения растет за оплату коммунальных услуг, то я хочу показать цифру, где у нас практически на сегодняшний день 113% расчета населения за ЖКУ”, – сказал он.

Зубко подчеркнул, что этот показатель колеблется в зависимости от областей, но в целом в 2017 году население уплатило за ЖКУ больше, чем потребило.


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