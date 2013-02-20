Украинцы платят за комуслуги больше, чем потребляют.
Уровень расчета населения за жилищно-коммунальные услуги составляет 113%, то есть в этом году граждане заплатили больше, чем потребили.
Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время заседания правительства.
“Как платит население? Когда нам говорят, что сегодня задолженность населения растет за оплату коммунальных услуг, то я хочу показать цифру, где у нас практически на сегодняшний день 113% расчета населения за ЖКУ”, – сказал он.
Зубко подчеркнул, что этот показатель колеблется в зависимости от областей, но в целом в 2017 году население уплатило за ЖКУ больше, чем потребило.
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