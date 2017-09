SmartRealCoin

Инвестирую в: Стартапы Регистрация: 06.09.2017 Сообщений: 1 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

Баунти Программа Smart Real Estate

Запуск pre- ICO: 8 сентября 2017 года в 19:00 Мск (может измениться на поздний срок)

http://smartreal.estate/ru

White Paper



Как работает Умный подбор недвижимости?



Выбираете параметры для покупки или аренды недвижимости

Система, учитывая ваши пожелания, подбирает вам вариант недвижимости.

Подбор квартиры по предпочтениям



Экология

Транспортная доступность

Финансовые возможности

Инфраструктура района

Технические параметры квартиры







Необходимы деньги на программистов:



Фронтенд – 100 тыс. руб./мес.



Андроид – 100 тыс. руб./мес.



IOS – 100 тыс. руб./мес.



Бекенд – Java 100 тыс. руб./мес.



Обслуживание баз объектов – 3 чел. по 40 тыс. руб. в мес. = 120 тыс. руб./мес.



Реклама – 450 тыс. руб./мес.



Итого расходы 1 млн. руб./мес. – первые 3 месяца.



Доходы



Формируется в виде процента от продажи недвижимости 5-30% и от заявок на ипотеку банкам.



Чтобы покрыть расходы, мы выпускаем pre ICO на 100,000 токенов Smart Real Coin на платформе Ethereum по цене 1$ (6,000,000 рублей).



После запуска системы в Москве, запускаем основное ICO в ноябре для экспансии в крупнейшие города России и Мира.



Для инвестирования отправьте необходимое количество Ethereum на кошелек 0x1D60b2F8777308B6c30679DF06ff303B74E8b8ad и мы зачислим вам Smart Real Coin по текущему курсу.



Команда:



Евгений Семенов – android разработчик, руководитель.



Денис Басковский – фронтенд разработчик



Владимир Лужбин – дизайнер



Джавид Тимирбулатов – java бекенд разработчик



Сергей Кудрин – андроид разработчик



Антон Шпаковский – маркетолог



Как купить Smart Real Coin (SRC) токены в 3 простых шага.



Step 1: Откройте ваш Ethereum wallet и отправьте ETH на адрес:



0x1D60b2F8777308B6c30679DF06ff303B74E8b8ad





Step 2: Мы зачислим вам SRC токены.



БАУНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ

Наша баунти кампания предлагает каждому, кто скинет нам свою почту, бесплатно 10 смарт реал коинов

Просто отправьте ваш кошелек на адрес

И ссылку на этот пост в крупной соцсети (твиттер, вконтакте, фейсбук) с аккаунта с не менее 30 друзьями.



БАУНТИ ЗА СТАТЬЮ

Статьи будут оплачены в зависимости от ресурса, где вы их разместите до 100 SRC.

Что насчт статей в крипто журналах и т.д.?



Награда

10-100 SRC за статью





БАУНТИ ПОДПИСЬ

Код:

Код: [center]ICO Smart Real Estate - selection of an apartment according to your preferences! ======> Get Your FREE Coins NOW! <======​

Награда:

1. Member: 10 SRC в неделю

2. Full Member: 15 SRC в неделю

3. Sr. Member: 20 SRC в неделю

4. Hero Member: 30 SRC в неделю

5. Legendary: 50 SRC в неделю





ЮТУБ БАУНТИ

Любое видео дольше 2 минут с нормальным контентом будет награждено



Награда

10 SRC разово

10 SRC за каждые 1000 просмотров





ЛИДЕРЫ МНЕНИЙ

Если вы лидер мнений, мы можем вам дать повышенную награду. Баунти Программа Smart Real EstateЗапуск pre- ICO: 8 сентября 2017 года в 19:00 Мск (может измениться на поздний срок)White Paper http://smartreal.estate/ru/smartreal.pdf Как работает Умный подбор недвижимости?Выбираете параметры для покупки или аренды недвижимостиСистема, учитывая ваши пожелания, подбирает вам вариант недвижимости.Подбор квартиры по предпочтениямЭкологияТранспортная доступностьФинансовые возможностиИнфраструктура районаТехнические параметры квартирыНеобходимы деньги на программистов:Фронтенд – 100 тыс. руб./мес.Андроид – 100 тыс. руб./мес.IOS – 100 тыс. руб./мес.Бекенд – Java 100 тыс. руб./мес.Обслуживание баз объектов – 3 чел. по 40 тыс. руб. в мес. = 120 тыс. руб./мес.Реклама – 450 тыс. руб./мес.Итого расходы 1 млн. руб./мес. – первые 3 месяца.ДоходыФормируется в виде процента от продажи недвижимости 5-30% и от заявок на ипотеку банкам.Чтобы покрыть расходы, мы выпускаем pre ICO на 100,000 токенов Smart Real Coin на платформе Ethereum по цене 1$ (6,000,000 рублей).После запуска системы в Москве, запускаем основное ICO в ноябре для экспансии в крупнейшие города России и Мира.Для инвестирования отправьте необходимое количество Ethereum на кошелек 0x1D60b2F8777308B6c30679DF06ff303B74E8b8ad и мы зачислим вам Smart Real Coin по текущему курсу.Команда:Евгений Семенов – android разработчик, руководитель.Денис Басковский – фронтенд разработчикВладимир Лужбин – дизайнерДжавид Тимирбулатов – java бекенд разработчикСергей Кудрин – андроид разработчикАнтон Шпаковский – маркетологКак купить Smart Real Coin (SRC) токены в 3 простых шага.Step 1: Откройте ваш Ethereum wallet и отправьте ETH на адрес:0x1D60b2F8777308B6c30679DF06ff303B74E8b8adStep 2: Мы зачислим вам SRC токены.БАУНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЮНаша баунти кампания предлагает каждому, кто скинет нам свою почту, бесплатно 10 смарт реал коиновПросто отправьте ваш кошелек на адрес bounty@smartreal.estate И ссылку на этот пост в крупной соцсети (твиттер, вконтакте, фейсбук) с аккаунта с не менее 30 друзьями.БАУНТИ ЗА СТАТЬЮСтатьи будут оплачены в зависимости от ресурса, где вы их разместите до 100 SRC.Что насчт статей в крипто журналах и т.д.?Награда10-100 SRC за статьюБАУНТИ ПОДПИСЬКод:[center] ICO Smart Real Estate - selection of an apartment according to your preferences!

======> Get Your FREE Coins NOW! <======​ Награда:1. Member: 10 SRC в неделю2. Full Member: 15 SRC в неделю3. Sr. Member: 20 SRC в неделю4. Hero Member: 30 SRC в неделю5. Legendary: 50 SRC в неделюЮТУБ БАУНТИЛюбое видео дольше 2 минут с нормальным контентом будет награжденоНаграда10 SRC разово10 SRC за каждые 1000 просмотровЛИДЕРЫ МНЕНИЙЕсли вы лидер мнений, мы можем вам дать повышенную награду.