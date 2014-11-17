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Maersk внедрит блокчейн в области морского страхования

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Maersk внедрит блокчейн в области морского страхования

Совместное предприятие с участием перевозчика Maersk, Microsoft, аудиторской фирмы EY и блокчейн-компании Guardtime нацелено на применение технологии блокчейн в области морского страхования.

Разработанный с использованием Azure, новый продукт подразумевает создание общей базы данных, которая регистрирует информацию о поставках, а также о потенциальных рисках, чтобы помочь судам соблюдать правила страхования. База данных также гарантирует, что эта информация будет прозрачной.

Примечательно, что проект уже прошел испытания и Maersk планирует использовать его в реальной деятельности совместно со страховыми компаниями MS Amlin и XL Catlin.

По словам представителя EY, управление данными по морскому страхованию с помощью блокчейн было необходимо из-за "полной неэффективности" отрасли.

Марк Руссинович, главный технический директор Microsoft Azure, пояснил: "Морское страхование - яркий пример сложного бизнес-процесса, который может быть оптимизирован с помощью блокчейн".

Reuters сообщила, что платформа уже создана и планируется к внедрению в январе.

Это не первое исследование Maersk в области технологии блокчейн. В мае компания провела первое пробное испытание отслеживания грузов с помощью блокчейн совместно с IBM.

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Перевод специально для форума MMGP.ru
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