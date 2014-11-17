Maersk внедрит блокчейн в области морского страхования

Совместное предприятие с участием перевозчика Maersk, Microsoft, аудиторской фирмы EY и блокчейн-компании Guardtime нацелено на применение технологии блокчейн в области морского страхования.
Разработанный с использованием Azure, новый продукт подразумевает создание общей базы данных, которая регистрирует информацию о поставках, а также о потенциальных рисках, чтобы помочь судам соблюдать правила страхования. База данных также гарантирует, что эта информация будет прозрачной.
Примечательно, что проект уже прошел испытания и Maersk планирует использовать его в реальной деятельности совместно со страховыми компаниями MS Amlin и XL Catlin.
По словам представителя EY, управление данными по морскому страхованию с помощью блокчейн было необходимо из-за "полной неэффективности" отрасли.
Марк Руссинович, главный технический директор Microsoft Azure, пояснил: "Морское страхование - яркий пример сложного бизнес-процесса, который может быть оптимизирован с помощью блокчейн".
Reuters сообщила, что платформа уже создана и планируется к внедрению в январе.
Это не первое исследование Maersk в области технологии блокчейн. В мае компания провела первое пробное испытание отслеживания грузов с помощью блокчейн совместно с IBM.
Уникальность
Перевод специально для форума MMGP.ru