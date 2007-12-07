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Миллиардер Сюй Жунмао поместил пятизвездный отель в глубокий карьер

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Миллиардер Сюй Жунмао поместил пятизвездный отель в глубокий карьер

Датой открытия отеля сначала называли 2010 год, но проект оказался очень сложным. Инженеры и строители должны были сначала откачать воду со дна карьера, а потом создать искусственное озеро

В 2018 году в 40 км от центра крупнейшего в мире города Шанхая откроется Shimao Wonderland Intercontinental — тематический парк с экстремальными видами спорта, построенный крупной девелоперской компанией Shimao китайского миллиардера Сюя Жунмао. В составе тематического парка заработает подземный и частично подводный отель, стоимость номеров здесь превысит $300.

В начале XXI века Шанхай активно расширялся — на юго-западе застраивался новый район Сунцзян. Китайцы приглашали архитекторов из Европы, и в Сунцзяне появлялись целые микрорайоны, копирующие английские, французские и немецкие. В числе приглашенных архитекторов в Шанхай из английского Бристоля приехал сотрудник бюро Atkins Мартин Джочмен. В родном Бристоле он проектировал, например, морской аквариум с огромным стеклом весом 17 т, содержащий 750 т воды. Этот опыт очень пригодился Джочмену впоследствии.


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