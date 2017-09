Denver10 Топ Мастер

Быть Биткоину или не быть на Украине?





Минфин и НБУ: «Необходимо провести более подробный анализ правового статуса Биткоина».



Бум на рынке криптовалют достиг таких ошеломляющих размеров и за столь короткое время, что вынудил государственные органы различных стран отнестись к теме регулирования данной сферы не только на полном серьезе, но и на самом высшем уровне. В то время как одни страны пытаются «обуздать» криптоманию и сдержать поток инвесторов, особенно в вопросах привлечения капитала через ICO, Украина не торопится с определением позиции, но создаст соответствующую рабочую группу из представителей регуляторов.



A Ukrainian national flag flies outside the Ukraine central bank in Kiev, Ukraine, on Friday, March 14, 2014. Ukraine's Eurobonds weakened and stocks headed for the worst week in seven on concern the conflict with Russia is intensifying two days before a referendum this weekend on the Crimean region's independence. Photographer: Vincent Mundy/Bloomberg



На прошлой неделе в Украине состоялось очередное заседание Совета по финансовой стабильности во главе с Министром финансов Украины Александром Данилюком и с участием в. о. Председателя Национального банка Украины Якова Смолия, председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимура Хромаева, председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Игоря Пашка, директора-распорядителя ФГВФЛ Константина Ворушилина, заместителей Министра финансов Оксаны Маркаровой и Юрия Буцы, заместителей Председателя НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, и других. Между прочим, Совет отметил необходимость скорейшего определения правового статуса Биткоина и других криптовалют в стране.



«Значительное внимание члены Совета уделили обсуждению правового статуса Биткоина и других криптовалюта в Украине, регулирования и налогообложения операций с ним», говорится в недавнем пресс-релизе НБУ.



Во время обсуждения участники отметили важность IT-индустрии для развития украинской экономики: «Государство заинтересовано в дальнейшем развитии этого сектора и создании благоприятных условий для стимулирования инноваций, поэтому члены Совета договорились найти оптимальное решение и общую позицию регуляторов финансового рынка по криптовалютам».



Между тем, члены РФС отметили разнообразие подходов к определению статуса криптовалюты и регуляторных подходов в разных странах мира. Так, в Евросоюзе биткоин не имеет юридического статуса валюты или денег, но принимается физическими и юридическими лицами в качестве средства обмена и может быть передан, сохранен или продан в электронном виде.



По результатам дискуссии участники РФС решили, что необходимо провести более подробный анализ правового статуса Биткоина и других криптовалюта в Украине и мире. Результаты анализа будут положены в основу для дальнейших наработок в нормативно-правовой плоскости. Для этого будет создана рабочая группа. К обсуждению планируется привлечь не только представителей регуляторов финансового рынка, но и экспертов.







