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Впервые в Украине: Житомир перешел на бесконтактную систему оплаты проезда



Впервые в Украине: Житомир перешел на бесконтактную систему оплаты проезда.





Создатели системы считают ее более совершенной, чем в европейских городах.







Стационарный валидатор для оплаты проезда Фото: psm7.com

5 сентября в наземном транспорте Житомира заработала уникальная для Украины система оплаты проезда. Жители города и туристы смогут оплачивать поездки бесконтактными банковскими картами «в одно касание». Для этого в салонах троллейбусов уже установлены специальные валидаторы.



Проект реализуется в рамках программы «Электронный билет» Житомирской городской администрации при поддержке платежной системы Visa и Приватбанка, который также выступает банком-эквайером. Техническую интеграцию бесконтактных платежей в транспорте обеспечивает компания «Симбол Системс».







Как это работает?

Пассажир подносит бесконтактную банковскую карту или электронный проездной к валидатору в салоне троллейбуса. Если на карте достаточно средств для покупки билета, терминал сообщает об успешной оплате и печатает билет. Если средств недостаточно или срок действия проездного истек, устройство блокирует оплату. В среднем на расчет требуется не более 10 секунд.



В каком транспорте можно расплатиться картой?

110 троллейбусов Житомира уже оборудованы стационарными валидаторами, которые принимают бесконтактные платежи. Устройства закреплены на поручне возле дверей. Позже такие же терминалы появятся и в другом коммунальном транспорте города.



Во время переходного периода, который продлится шесть месяцев, в троллейбусах и трамваях будут работать кондукторы с мобильными POS-терминалами. Так у пассажиров, которые не привыкли пользоваться картами, будет возможность адаптироваться к новому формату расчетов.





Оплата картой в мобильном терминале Фото: psm7.com

Подобная система оплаты может появиться и в «маршрутках». В мэрии заявили, что будут обсуждать установку таких валидаторов с частными перевозчиками.



Другие города также могут присоединиться к проекту — компании, которые реализовали эту услугу в Житомире, открыты к обсуждению подобных инициатив.



Какие карты принимаются к оплате?

Во время пилотного проекта расплатиться можно только бесконтактными картами Visa любого украинского банка. После к проекту смогут подключиться и другие платежные системы — Mastercard и ПРОСТИР.



Директор Житомирского регионального управления ПриватБанка, Вадим Хиля, сообщил, что в Житомире банк выпустил около 2,5 тыс бесконтактных карт. Безусловно, этого недостаточно для перехода на безналичный транспорт. Поэтому в банке сообщили о готовности бесплатно выпустить своим вкладчикам с обычными картами дополнительный пластик, но уже с бесконтактной технологией payWave.





Оплата проезда бесконтактной картой Фото: psm7.com

К проекту также планирует присоединиться Ощадбанк. По примеру «Карты киевлянина» финучреждение будет выдавать пенсионерам банковские карты, которые помимо своих платежных функций, станут подтверждением на право бесплатного проезда в транспорте. Такие карты нужно прикладывать к валидатору, но деньги со счета списываться не будут. Пенсионер получит билет с отметкой о праве на льготу. Деньги за пользование транспортом перевозчику возместят из городского бюджета. Такая система учета позволит лучше контролировать использование льгот в общественном транспорте.



Как будет работать электронный билет?

Наряду с банковской картой в троллейбусах и трамваях можно будет расплачиваться и электронным билетом, который тоже будет бесконтактным. Его, как и банковскую карту, нужно прикладывать к валидатору для учета поездок и получения бумажного чека.





Электронный проездной Фото: zhzh.info

Пассажир сможет выбрать тот формат билета, который соответствует частоте его поездок. Сейчас доступны только безлимитные проездные на месяц, но вскоре в продаже появятся карты для льготников, а также карты с предоплаченным количеством поездок. Пассажиры, которые часто пользуются транспортом, смогут сэкономить на проезде до 17%. Электронный билет можно будет купить в пунктах продажи с помощью банковской карты.



Кроме карты и проездного, в транспорте можно будет расплатиться смартфоном. По примеру других украинских городов, в салоне будут размещены QR-коды, которые позволяют купить и закомпостировать билет с помощью приложения Приват24.





QR-код для оплаты проезда с помощью смартфона Фото: Visa

Кто контролирует оплату?

В будущем в транспорте Житомира не будет кондукторов, а контролеры вместо регулярных проверок будут выезжать лишь по надобности. Это станет возможным благодаря онлайн-системе отслеживания пассажиропотока.



В рамках второго этапа реализации проекта при входе в троллейбусы и трамваи будут установлены системы распознавания пассажиров. Они смогут отследить, сколько человек зашло, а сколько – покинуло салон. Эти данные будут в онлайн-режиме сопоставляться с количеством людей, которые оплатили проезд через валидатор. Если загрузка транспорта превысит число купленных билетов, на маршрут отправят контролера.



Такая система учета оплат более совершенна, чем, например, в столице Великобритании. Так, на передних дверях автобусов Лондона установлены турникеты, которые пропускают пассажиров по одному, после оплаты проезда. Все это время автобус находится на остановке.





В нашем случае пассажиры могут оплачивать билеты внутри транспорта, а контроль будет осуществляться автоматически. В конце смены валидатор напечатает чек со всеми поездками, которые были оплачены на маршруте.





Терминал печатает чек со всеми оплаченными поездками Фото: psm7.com

Почему безналичные платежи — это выгодно для города?

Общая стоимость реализации проекта «электронный билет» в городе с населением 270 тыс человек составляет около 20 млн грн. На сегодняшний день из этой суммы уже потрачено 7,9 млн грн. После того, как внедрение системы будет завершено, затраты на прием платежей в транспорте сократятся на 40%. Ожидаемая экономия только на содержании штата сотрудников составит 10 млн грн в год.











Источник. 5 сентября в наземном транспорте Житомира заработала уникальная для Украины система оплаты проезда. Жители города и туристы смогут оплачивать поездки бесконтактными банковскими картами «в одно касание». Для этого в салонах троллейбусов уже установлены специальные валидаторы.Проект реализуется в рамках программы «Электронный билет» Житомирской городской администрации при поддержке платежной системы Visa и Приватбанка, который также выступает банком-эквайером. Техническую интеграцию бесконтактных платежей в транспорте обеспечивает компания «Симбол Системс».Пассажир подносит бесконтактную банковскую карту или электронный проездной к валидатору в салоне троллейбуса. Если на карте достаточно средств для покупки билета, терминал сообщает об успешной оплате и печатает билет. Если средств недостаточно или срок действия проездного истек, устройство блокирует оплату. В среднем на расчет требуется не более 10 секунд.110 троллейбусов Житомира уже оборудованы стационарными валидаторами, которые принимают бесконтактные платежи. Устройства закреплены на поручне возле дверей. Позже такие же терминалы появятся и в другом коммунальном транспорте города.Во время переходного периода, который продлится шесть месяцев, в троллейбусах и трамваях будут работать кондукторы с мобильными POS-терминалами. Так у пассажиров, которые не привыкли пользоваться картами, будет возможность адаптироваться к новому формату расчетов.Подобная система оплаты может появиться и в «маршрутках». В мэрии заявили, что будут обсуждать установку таких валидаторов с частными перевозчиками.Другие города также могут присоединиться к проекту — компании, которые реализовали эту услугу в Житомире, открыты к обсуждению подобных инициатив.Во время пилотного проекта расплатиться можно только бесконтактными картами Visa любого украинского банка. После к проекту смогут подключиться и другие платежные системы — Mastercard и ПРОСТИР.Директор Житомирского регионального управления ПриватБанка, Вадим Хиля, сообщил, что в Житомире банк выпустил около 2,5 тыс бесконтактных карт. Безусловно, этого недостаточно для перехода на безналичный транспорт. Поэтому в банке сообщили о готовности бесплатно выпустить своим вкладчикам с обычными картами дополнительный пластик, но уже с бесконтактной технологией payWave.К проекту также планирует присоединиться Ощадбанк. По примеру «Карты киевлянина» финучреждение будет выдавать пенсионерам банковские карты, которые помимо своих платежных функций, станут подтверждением на право бесплатного проезда в транспорте. Такие карты нужно прикладывать к валидатору, но деньги со счета списываться не будут. Пенсионер получит билет с отметкой о праве на льготу. Деньги за пользование транспортом перевозчику возместят из городского бюджета. Такая система учета позволит лучше контролировать использование льгот в общественном транспорте.Наряду с банковской картой в троллейбусах и трамваях можно будет расплачиваться и электронным билетом, который тоже будет бесконтактным. Его, как и банковскую карту, нужно прикладывать к валидатору для учета поездок и получения бумажного чека.Пассажир сможет выбрать тот формат билета, который соответствует частоте его поездок. Сейчас доступны только безлимитные проездные на месяц, но вскоре в продаже появятся карты для льготников, а также карты с предоплаченным количеством поездок. Пассажиры, которые часто пользуются транспортом, смогут сэкономить на проезде до 17%. Электронный билет можно будет купить в пунктах продажи с помощью банковской карты.Кроме карты и проездного, в транспорте можно будет расплатиться смартфоном. По примеру других украинских городов, в салоне будут размещены QR-коды, которые позволяют купить и закомпостировать билет с помощью приложения Приват24.В будущем в транспорте Житомира не будет кондукторов, а контролеры вместо регулярных проверок будут выезжать лишь по надобности. Это станет возможным благодаря онлайн-системе отслеживания пассажиропотока.В рамках второго этапа реализации проекта при входе в троллейбусы и трамваи будут установлены системы распознавания пассажиров. Они смогут отследить, сколько человек зашло, а сколько – покинуло салон. Эти данные будут в онлайн-режиме сопоставляться с количеством людей, которые оплатили проезд через валидатор. Если загрузка транспорта превысит число купленных билетов, на маршрут отправят контролера.Такая система учета оплат более совершенна, чем, например, в столице Великобритании. Так, на передних дверях автобусов Лондона установлены турникеты, которые пропускают пассажиров по одному, после оплаты проезда. Все это время автобус находится на остановке.В нашем случае пассажиры могут оплачивать билеты внутри транспорта, а контроль будет осуществляться автоматически. В конце смены валидатор напечатает чек со всеми поездками, которые были оплачены на маршруте.Общая стоимость реализации проекта «электронный билет» в городе с населением 270 тыс человек составляет около 20 млн грн. На сегодняшний день из этой суммы уже потрачено 7,9 млн грн. После того, как внедрение системы будет завершено, затраты на прием платежей в транспорте сократятся на 40%. Ожидаемая экономия только на содержании штата сотрудников составит 10 млн грн в год.

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