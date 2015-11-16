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В Шотландии запускают эксперимент по внедрению у себя безусловного базового дохода

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Старый Сегодня, 15:04
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В Шотландии запускают эксперимент по внедрению у себя безусловного базового дохода


Вначале о теме вкратце:

Сообщается, что наконец и Шотландия присоединяется к некоторому списку стран, где проводятся эксперименты по выплате населению безусловного базового дохода (ББД). Шотландское правительство решило финансировать местные эксперименты связанные с ББД, чтобы проверить потенциал успеха по принятию у себя этой политики.

Расширение эксперимента

Шотландия собирается присоединиться к медленно расширяющемуся списку стран, которые экспериментируют с безусловным базовым доходом. Эти экспериментальные тесты будут исследовать различные способы, с помощью, которых граждане смогут получать гарантированные выплаты от местного правительства, независимо от их социального статуса или любого другого фактора. В настоящее время эксперименты связанные с внедрением безусловного базового дохода серьезно рассматриваются и даже осуществляются в некоторых районах США, Канады, Германии, Финляндии и в некоторых других странах мира и они финансируются как правительствами этих стран, так и частными организациями.

Похоже, за этой идеей стоят все лауреаты Нобелевской премии мира, новаторы из Кремниевой долины США и даже руководители-миллиардеры транснациональных корпораций.

По словам Джеймса Кука (Jamie Cook), директора британского Королевского общества покровительства искусствам, производству и торговли (RSA): "Для Шотландии это является значительной возможностью стать мировым лидером в области внедрения у себя инноваций в социальной политике для нашего населения и сотрудничать с другими пилотными проектами в этой сфере по всему миру для разработки надежной оценки безусловного базового дохода в качестве ответа на вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с правительством Шотландии и другими сторонами в этом направлении".

Последующие шаги в этом направлении

Этот шотландский эксперимент начнется с небольших городских образований (муниципалитетов), которые будет оформлять свои заявки на участие в нём. Также сообщается, что Первый министр Шотландии, г-жа Никола Старджон, открыта для широкого распространения политики безусловного базового дохода, ранее заявив для прессы, что эта "идея, которая заслуживает её более глубокого рассмотрения на государственном уровне".

И всё большему количеству государственных лидеров в скором времени придётся определиться со своей позицией в отношении безусловного базового дохода, что приемлют они его или нет. Самые свежие данные говорят нам о том, что темпы роботизации в мире пока несколько замедлились, но одновременно они указывают и на то, что скоро ожидается большой скачок в этом направлении. Таким образом, у высокопоставленных политиков пока еще есть время обдумать, каким образом им придётся управлять обществом, где большинство рабочих мест, которые ранее занимал человек перейдёт к машинам и роботам.

Конечно, безусловный базовый доход может быть пока далёк от совершенства, но желание правительств и других частных организаций проводить подобные эксперименты несомненно, позволят такой политике расти и укореняться. Тестирование возможностей с ББД и разбор результатов в случае неудачи - это одно, но другое - это отвергнуть эту идею, до того как справедливый пробный эксперимент принесёт большую пользу обществу, что, конечно, было бы совсем неправильно.

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/59afd3691188a
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 15:09.
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