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В Шотландии запускают эксперимент по внедрению у себя безусловного базового дохода



Вначале о теме вкратце:



Сообщается, что наконец и Шотландия присоединяется к некоторому списку стран, где проводятся эксперименты по выплате населению безусловного базового дохода (ББД). Шотландское правительство решило финансировать местные эксперименты связанные с ББД, чтобы проверить потенциал успеха по принятию у себя этой политики.



Расширение эксперимента



Шотландия собирается присоединиться к медленно расширяющемуся списку стран, которые экспериментируют с безусловным базовым доходом. Эти экспериментальные тесты будут исследовать различные способы, с помощью, которых граждане смогут получать гарантированные выплаты от местного правительства, независимо от их социального статуса или любого другого фактора. В настоящее время эксперименты связанные с внедрением безусловного базового дохода серьезно рассматриваются и даже осуществляются в некоторых районах США, Канады, Германии, Финляндии и в некоторых других странах мира и они финансируются как правительствами этих стран, так и частными организациями.



Похоже, за этой идеей стоят все лауреаты Нобелевской премии мира, новаторы из Кремниевой долины США и даже руководители-миллиардеры транснациональных корпораций.



По словам Джеймса Кука (Jamie Cook), директора британского Королевского общества покровительства искусствам, производству и торговли (RSA): "Для Шотландии это является значительной возможностью стать мировым лидером в области внедрения у себя инноваций в социальной политике для нашего населения и сотрудничать с другими пилотными проектами в этой сфере по всему миру для разработки надежной оценки безусловного базового дохода в качестве ответа на вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с правительством Шотландии и другими сторонами в этом направлении".



Последующие шаги в этом направлении



Этот шотландский эксперимент начнется с небольших городских образований (муниципалитетов), которые будет оформлять свои заявки на участие в нём. Также сообщается, что Первый министр Шотландии, г-жа Никола Старджон, открыта для широкого распространения политики безусловного базового дохода, ранее заявив для прессы, что эта "идея, которая заслуживает её более глубокого рассмотрения на государственном уровне".



И всё большему количеству государственных лидеров в скором времени придётся определиться со своей позицией в отношении безусловного базового дохода, что приемлют они его или нет. Самые свежие данные говорят нам о том, что темпы роботизации в мире пока несколько замедлились, но одновременно они указывают и на то, что скоро ожидается большой скачок в этом направлении. Таким образом, у высокопоставленных политиков пока еще есть время обдумать, каким образом им придётся управлять обществом, где большинство рабочих мест, которые ранее занимал человек перейдёт к машинам и роботам.



Конечно, безусловный базовый доход может быть пока далёк от совершенства, но желание правительств и других частных организаций проводить подобные эксперименты несомненно, позволят такой политике расти и укореняться. Тестирование возможностей с ББД и разбор результатов в случае неудачи - это одно, но другое - это отвергнуть эту идею, до того как справедливый пробный эксперимент принесёт большую пользу обществу, что, конечно, было бы совсем неправильно.



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59afd3691188a Сообщается, что наконец и Шотландия присоединяется к некоторому списку стран, где проводятся эксперименты по выплате населению безусловного базового дохода (ББД). Шотландское правительство решило финансировать местные эксперименты связанные с ББД, чтобы проверить потенциал успеха по принятию у себя этой политики.Шотландия собирается присоединиться к медленно расширяющемуся списку стран, которые экспериментируют с безусловным базовым доходом. Эти экспериментальные тесты будут исследовать различные способы, с помощью, которых граждане смогут получать гарантированные выплаты от местного правительства, независимо от их социального статуса или любого другого фактора. В настоящее время эксперименты связанные с внедрением безусловного базового дохода серьезно рассматриваются и даже осуществляются в некоторых районах США, Канады, Германии, Финляндии и в некоторых других странах мира и они финансируются как правительствами этих стран, так и частными организациями.Похоже, за этой идеей стоят все лауреаты Нобелевской премии мира, новаторы из Кремниевой долины США и даже руководители-миллиардеры транснациональных корпораций.По словам Джеймса Кука (Jamie Cook), директора британского Королевского общества покровительства искусствам, производству и торговли (RSA): "Для Шотландии это является значительной возможностью стать мировым лидером в области внедрения у себя инноваций в социальной политике для нашего населения и сотрудничать с другими пилотными проектами в этой сфере по всему миру для разработки надежной оценки безусловного базового дохода в качестве ответа на вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с правительством Шотландии и другими сторонами в этом направлении".Этот шотландский эксперимент начнется с небольших городских образований (муниципалитетов), которые будет оформлять свои заявки на участие в нём. Также сообщается, что Первый министр Шотландии, г-жа Никола Старджон, открыта для широкого распространения политики безусловного базового дохода, ранее заявив для прессы, что эта "идея, которая заслуживает её более глубокого рассмотрения на государственном уровне".И всё большему количеству государственных лидеров в скором времени придётся определиться со своей позицией в отношении безусловного базового дохода, что приемлют они его или нет. Самые свежие данные говорят нам о том, что темпы роботизации в мире пока несколько замедлились, но одновременно они указывают и на то, что скоро ожидается большой скачок в этом направлении. Таким образом, у высокопоставленных политиков пока еще есть время обдумать, каким образом им придётся управлять обществом, где большинство рабочих мест, которые ранее занимал человек перейдёт к машинам и роботам.Конечно, безусловный базовый доход может быть пока далёк от совершенства, но желание правительств и других частных организаций проводить подобные эксперименты несомненно, позволят такой политике расти и укореняться. Тестирование возможностей с ББД и разбор результатов в случае неудачи - это одно, но другое - это отвергнуть эту идею, до того как справедливый пробный эксперимент принесёт большую пользу обществу, что, конечно, было бы совсем неправильно.Перевод специально для mmgp.ru источник

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