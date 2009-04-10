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Впервые за 80 лет: появился новый вид шоколада
Швейцарская фирма по производству шоколада заявила, что ей удалось создать четвертый вид шоколада.
Как сообщает The Independent, теперь к черному, молочному и белому шоколаду официально добавился Руби.
По словам швейцарского шоколадного гиганта Барри Каллебаута, для производства нового вида он использовал рубиновый какао-боб, чтобы создать шоколадный батончик с "ягодной фруктовостью и сочной гладкостью".
Новый шоколад будет иметь характерный красноватый оттенок. Создатели говорят, что у него будет совершенно неожиданный вкус, не горький, не молочный и не сладкий.
Они также добавляют, что ароматы и окраска нового шоколада являются совершенно натуральными, без добавления ягод и ягодных ароматизаторов.
Шоколадный эксперт Ангус Кеннеди говорит, что на вкус красный шоколад легкий и фруктовый. "Он освежает и имеет легкую сливочную текстуру", - говорит он.
Употребляя 45 грамм шоколада в сутки, вы спасете себя от инфаркта. Шведские ученые доказали, что люди, которые часто употребляют шоколад, менее предрасположены к инфаркту. Его регулярное употребление уменьшает риск сосудистых заболеваний приблизительно на 25%.
Кроме того, шоколад повышает настроения. Он помогает избавиться от депрессии, стресса. И то, что шоколад является панацеей от нервных расстройств, подтверждают и ученые.
Источник - obozrevatel.com