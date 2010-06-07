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TradeMasters - trademasters.cc

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 14:29
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.06.2010
Сообщений: 28,056
Благодарностей: 2,273
УГ: 0
КП: 0.172
награды Волшебный горшочек 
TradeMasters - trademasters.cc


Я не админ и не владелец проекта.

Дата открытия 6.09.2017

Описание(онлайн-перевод):
Цитата:
Торговля - это простой случай выявления возможностей на рынке, где вы можете купить, а затем продать с прибылью. Это данность. Однако, как и большинство вещей, реальность того, что должен делать трейдер, не так проста, как теория. Знание того, как долго оставаться в торговле, и когда безопаснее оставаться вне рынка, все это делает торговлю намного сложнее, чем предлагает ее общая цель.

Чтобы сделать торговлю настолько простой, насколько это возможно, мы инвестировали годы в разработку системы, поддерживаемой специальной командой экспертов на рынке. Trademasters.cc - не простая торговая фирма, это не система, которая работает только в идеальных условиях. Нет, Trademasters - это многомерный подход к торговле в Cryptocurrencies, который принесет вам постоянную прибыль от сделок, которые мы делаем.
Инвест-планы:
Цитата:
3.5% HOURLY FOREVER
Min deposit: $1 , Max deposit: $10,000
Total Return: 3.5% hourly

14% HOURLY FOR 10 HOURS
Min deposit: $400 , Max deposit: $10,000
Total Return: 140%

170% AFTER 1 DAY
Min deposit: $400 , Max deposit: $10,000
Total Return: 170%

575% AFTER 3 DAYS
Min deposit: $400 , Max deposit: $10,000
Total Return: 575%

1150% AFTER 6 DAYS
Min deposit: $400 , Max deposit: $10,000
Total Return: 1150%

2550% AFTER 9 DAYS
Min deposit: $400 , Max deposit: $10,000
Total Return: 2550%
> Принимает Perfect Money, AdvCash, Payeer, Bitcoin
> Мгновенные выплаты 7 дней в неделю
> Минимальный вклад 1$
> Реферальная комиссия 6%
> Лицензионный скрипт GoldCoders
> SSL шифрование
> Выделенный сервер
> Официально зарегистрированная компания

Ознакомиться с проектом ==>>


Вклад:

The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1136717->U16475321. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to TRADEMASTERS INVESTMENT LTD. User hyipsinfo.. Date: 11:38 06.09.17. Batch: 187404409.
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Последний раз редактировалось onliner-76; Сегодня в 14:32.
onliner-76 на форуме  
Старый Сегодня, 14:35
#2
Профессионал
 
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.07.2014
Сообщений: 874
Благодарностей: 527
УГ: 13
КП: 0.000
Re: TradeMasters - trademasters.cc
бабуля пришла , пирожки принесла
GOOOOD на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:09
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