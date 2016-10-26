Китайская криптобиржа убирают ICO токены с торгов на своей платформе

Токены выпущенные на ICO убрали с торгов на бирже криптовалют Yunbi
Токены которые выпустили на токенсейлах (ICO) не так давно попали на торги в криптовалютные биржи. Однако после действий регулятора криптобиржа Yunbi из Китая убрала из своего функционала торги токенами EOS, QTUM, REP, а так же токены OMG. Такое сообщение сделали представители биржи на ресурсе zendesk.
Торги криптовалютами SC, биткоин, ZEC, эфириум, биткоин кеш, а так же BTS будут продолжаться и далее.
Действия криптобиржи вызваны действиями регулятора совместно с рекомендациями Национального Банка Китая. Напоминаю, что национальный регулятор Китая по ценным бумагам приравнял криптовалюты к ценным бумагам, по этому функционирование криптовалют может быть в законном поле. В то время как цифровые токены не подпадают под такое определение и являются незаконными. По этому все токены выпущенные на ICO рекомендуется не использовать.
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По материалам forklog.com