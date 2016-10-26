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Китайская криптобиржа убирают ICO токены с торгов на своей платформе

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Китайская криптобиржа убирают ICO токены с торгов на своей платформе


Токены выпущенные на ICO убрали с торгов на бирже криптовалют Yunbi

Токены которые выпустили на токенсейлах (ICO) не так давно попали на торги в криптовалютные биржи. Однако после действий регулятора криптобиржа Yunbi из Китая убрала из своего функционала торги токенами EOS, QTUM, REP, а так же токены OMG. Такое сообщение сделали представители биржи на ресурсе zendesk.


Торги криптовалютами SC, биткоин, ZEC, эфириум, биткоин кеш, а так же BTS будут продолжаться и далее.

Действия криптобиржи вызваны действиями регулятора совместно с рекомендациями Национального Банка Китая. Напоминаю, что национальный регулятор Китая по ценным бумагам приравнял криптовалюты к ценным бумагам, по этому функционирование криптовалют может быть в законном поле. В то время как цифровые токены не подпадают под такое определение и являются незаконными. По этому все токены выпущенные на ICO рекомендуется не использовать.

Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com
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Метки
криптовалюта, токены
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