MegaMine - megamine.biz

Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.
Старт 05/09/2017
Описание: (через переводчик)
MegaMine Limited фокусируется на быстром и эффективном создании биткойнов, создавая уникальные чипы для конкретных приложений в биткойне и через разработку собственной компьютерной платформы. В компании работают специалисты в области проектирования, внедрения и управления, которые отвечают за широкий спектр ИТ-решений. Эти решения включают в себя разработку новой услуги, известной как MegaMine, благодаря которой инвесторы могут использовать высокопроизводительные вычислительные мощности для получения дохода от биткойнов. Компания использует современное оборудование, и каждый сотрудник является специалистом в своей области. Кроме того, все оборудование постоянно контролируется и поддерживается профессиональными инженерами.
Инвестиционные планы:
0.15%
каждый час, 3.6% в сутки/ срок вклада бессрочный/ начисления % каждый час.
Возврат депозита доступен в любое время (через 24 часа с момента депозита) с комиссией 5%.
Платежные системы:
Bitcoin.
Минимальный депозит:
BTC 0.001
Минимальный вывод:
BTC 0.0005
Комиссия:
нет.
Выплаты:
инстант.
Реферальная система:
5% от суммы инвестиции реферала.
Рефбек:
5%.
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Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Мой вклад: 0.013 BTC - da8192880d2b1b2aad41e0e78bb532e24a138036899d3db8ea 947e82397f3217
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