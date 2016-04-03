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MegaMine - megamine.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 13:43
#1
ФЛАГМАН В МИРЕ HYIP
Премиум
 
Аватар HotInvest-io
 
Имя: HotInvest
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2017
Сообщений: 916
Благодарностей: 64
УГ: 9
КП: 0.000
MegaMine - megamine.biz
Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.
Старт 05/09/2017

Описание: (через переводчик)
MegaMine Limited фокусируется на быстром и эффективном создании биткойнов, создавая уникальные чипы для конкретных приложений в биткойне и через разработку собственной компьютерной платформы. В компании работают специалисты в области проектирования, внедрения и управления, которые отвечают за широкий спектр ИТ-решений. Эти решения включают в себя разработку новой услуги, известной как MegaMine, благодаря которой инвесторы могут использовать высокопроизводительные вычислительные мощности для получения дохода от биткойнов. Компания использует современное оборудование, и каждый сотрудник является специалистом в своей области. Кроме того, все оборудование постоянно контролируется и поддерживается профессиональными инженерами.

Инвестиционные планы:
0.15% каждый час, 3.6% в сутки/ срок вклада бессрочный/ начисления % каждый час.
Возврат депозита доступен в любое время (через 24 часа с момента депозита) с комиссией 5%.

Платежные системы: Bitcoin.
Минимальный депозит: BTC 0.001
Минимальный вывод: BTC 0.0005
Комиссия: нет.
Выплаты: инстант.
Реферальная система: 5% от суммы инвестиции реферала.
Рефбек: 5%.

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Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Мой вклад: 0.013 BTC - da8192880d2b1b2aad41e0e78bb532e24a138036899d3db8ea 947e82397f3217
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HotInvest-io на форуме  
Старый Сегодня, 14:00
#2
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,093
Благодарностей: 1,321
УГ: 13
КП: 0.000
подарки
Re: MegaMine - megamine.biz
технически все на уровне. но некоторые моменты указывают на не очень хорошего админа. буду рад ошибаться. вложившимся профита
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ssergiuss вне форума  
Старый Сегодня, 14:11
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Київ
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2017
Сообщений: 34
Благодарностей: 3
УГ: 2
КП: 0.000
Re: MegaMine - megamine.biz
Проценты реальные в принципе. Мобильная версия сайта работает добротно. Payment proof'а нету. Пока возьму на заметку
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Alxkii вне форума  
Старый Сегодня, 14:57
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.04.2016
Сообщений: 1,577
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УГ: 3
КП: 0.000
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Re: MegaMine - megamine.biz
хмм смотрите кто приперся к нам пожелаю удачи кто вложился, может хоть в этот раз он поумнеет и поработает так как в своих первых творениях, хотя не думаю

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от ssergiuss Посмотреть сообщение
буду рад ошибаться.
увы, но вы не ошиблись
Последний раз редактировалось Vernon; Сегодня в 14:58. Причина: Добавлено сообщение
Vernon вне форума  
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Метки
hyip, megamine
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