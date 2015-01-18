Криптовалютную "Мона Лизу" не захотели продавать за 6 миллионов долларов

За "Мона Лизу" с подписью Бутерина предложили 6 миллионов долларов
На блокчейн-конференции в Питере показали общественности цифровую картину криптовалютной "Мона Лизы". Поскольку картину очень приглянулась Виталию Бутерину он поставил свой автограф на полотне. На конференции коллекционер который пожелал остаться анонимным предложил организаторам мероприятия 6 миллионов долларов за эту картину, однако получил отказ.
Представители Coinference сообщили, что их работа и идеалы не сводятся только к материальным благам и деньгам. Картина несет некую душу и предложенная сумма мала для принятия нами положительного решения по продаже картины рассказала А. Юрковская.
Данная картину занесена в сеть блокчейн как цифровая живопись. Не смотря на отказ продать "Мона Лизу", на конференции частные коллекционеры все же купили 3 картины за общую сумму 5 биткоинов.
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По материалам http://forklog.com/organizatory-coin...-mln-dollarov/