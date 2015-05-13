Рыночная капитализация криптовалют снова на подъеме - $157 млрд

После почти 25% падения, наблюдаемого в начале этой недели, криптовалюты снова увидели зеленый свет.
Сегодняшняя торговая сессия была увеличена на 17% от $134 млрд, наблюдаемые в этот вторник. Во время написания данной новости рыночная капитализация восстановилась до $157 млрд, а это на $20 млрд за сутки.
Все криптовалюты, находящиеся в ТОП-10 показала двузначную прибыль, в частности Litecoin, IOTA и Monero увидели наибольший рост стоимости. Такие рыночные качели являются довольно примечательными, поскольку они приходят лишь спустя 2 дня после объявления финансовых регулирующих органов Китая о том, что ICO или продажа новых криптовалют для финансирования Блокчейн-проектов являются незаконными.
Такие криптовалюты, как Биткоин и Эфириум значительно снизились в цене после такой новости. Однако, краткосрочное падение свидетельствует о том, что активность на рынке остается и только будет увеличиваться.
Наиболее показательным является тот факт, что аналогичный рост наблюдался на рынке криптовалютных активов, в результате чего общее количество криптовлажений возросло на 20%, а именно от $7 до $8,5 млрд, по данным Коинмаркеткап.
Более того, некоторые ICO токены продолжают удивлять. OmiseGo теперь имеет капитализацию $ 1 млрд инвестиций, после недавнего снижения до $718 млн.
Перевод специально для MMGP.RU