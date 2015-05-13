Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,543 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Рыночная капитализация криптовалют снова на подъеме - $157 млрд

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:48
#1
Топ Мастер
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 15,618
Благодарностей: 1,635
Записей в блоге: 5
УГ: 39
КП: 0.118
подарки
Рыночная капитализация криптовалют снова на подъеме - $157 млрд

После почти 25% падения, наблюдаемого в начале этой недели, криптовалюты снова увидели зеленый свет.

Сегодняшняя торговая сессия была увеличена на 17% от $134 млрд, наблюдаемые в этот вторник. Во время написания данной новости рыночная капитализация восстановилась до $157 млрд, а это на $20 млрд за сутки.

Все криптовалюты, находящиеся в ТОП-10 показала двузначную прибыль, в частности Litecoin, IOTA и Monero увидели наибольший рост стоимости. Такие рыночные качели являются довольно примечательными, поскольку они приходят лишь спустя 2 дня после объявления финансовых регулирующих органов Китая о том, что ICO или продажа новых криптовалют для финансирования Блокчейн-проектов являются незаконными.

Такие криптовалюты, как Биткоин и Эфириум значительно снизились в цене после такой новости. Однако, краткосрочное падение свидетельствует о том, что активность на рынке остается и только будет увеличиваться.

Наиболее показательным является тот факт, что аналогичный рост наблюдался на рынке криптовалютных активов, в результате чего общее количество криптовлажений возросло на 20%, а именно от $7 до $8,5 млрд, по данным Коинмаркеткап.

Более того, некоторые ICO токены продолжают удивлять. OmiseGo теперь имеет капитализацию $ 1 млрд инвестиций, после недавнего снижения до $718 млн.

Перевод специально для MMGP.RU

__________________
▎ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
▎▷ МОЙ ТЕЛЕГРАМ: добавляйтесь:)
▎▷ МОЙ САЙТ ELBRUSINVEST.RU: ▸БИЗНЕС-АНАЛИТИКА ▸БАЗА СТАТЕЙ ▸ЛЮДИ ▸ВЕНЧУРНЫЕ СДЕЛКИ ▸КРИПТОВАЛЮТА ▸СТАРТАПЫ ◁ ▎
Alcest вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Общая рыночная капитализация криптовалют превысила $95 млрд благодаря bitcoin Denver10 Новости криптовалют 0 25.07.2017 00:06
Рыночная капитализация Эфириума сократилась с $36 млрд до $14 млрд Alcest Новости криптовалют 5 19.07.2017 14:17
Рыночная капитализация криптовалют упала до $100 млрд., цена на Ethereum падает Анна Чернобай Новости криптовалют 2 06.07.2017 21:35
Рыночная капитализация криптовалют достигла нового максимума Анна Чернобай Новости криптовалют 11 25.05.2017 03:51
Рыночная капитализация биткоина выросла до $18 млрд Анна Чернобай Новости криптовалют 2 06.01.2017 00:36

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар zbet
WMID:274688609315 Принимаем лимиты доверия
От zbet в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар Profvest com
ПАММ-счёт Profitable: 6201 (PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Malukon
Теннис - прогнозы от Malukon
От Malukon в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар Aisller
ОПЕК+ расписалась в собственном бессилии
От Aisller в разделе «Новости и слухи рынка форекс»
Аватар monhyip
Gainmills - gainmills.com
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар qpPyKTb
Eco Tobacco Limited рефбек 100%
От qpPyKTb в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
.     
Пользователей
421,543
Тем
487,678
Сообщений
12,129,174

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube