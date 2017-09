Alcest Топ Мастер

Tronc покупает New York Daily News

Крупнейшая американская медиа-компания Tronc Inc сегодня сообщил о том, что приобрел NY Daily News у миллиардера Морта Цукермана. Условия сделки к сожалению не разглашаются, но человек приближенный к подписанию сделки сообщил, что Tronc Inc изначально оценивал нью-йоркскую газету в $30 миллионов.



Хейли Карлсон, директор Tronc, также сообщила, что в этот понедельник он приобрел 49.9% долю предприятия, в котором располагается типография New York Daily News.



Артур Браун, нынешний главный редактор издания, заявил о своем намерении уйти в отставку, но после подписания сделки о приобретении, согласился остаться до конца 2017 года и будет находиться под руководством Тимоти Найта, президента Tronc.



Напомню, что Морт Цукерман и Сина Олдерман выставили издание New York Daily на аукцион еще в феврале 2015 году, но издание не было куплено по неизвестным причинами и позже было снято с продажи до сегодняшнего дня.



