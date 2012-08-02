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Китайский Apple выпустил доступный клон iPhone 7

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Китайский Apple выпустил доступный клон iPhone 7
Во вторник китайский производитель смартфонов Xiaomi представил новейшее устройство — Mi A1.



Телефон назвали флагманским устройством с двумя камерами. Планируется, что Mi A1 будет стоить около $ 235 и работает на платформе Android One, дополнительной версией операционной системы смартфона Google, созданной для телефонов нижнего уровня. Хотя телефон не будет продаваться в США, он будет доступен в более чем 40 странах мира.

Дизайн Mi A1 может показаться немного знакомым — будто у вас в руках iPhone 7 Plus с двумя камерами, металлической отделкой и похожим дизайном, только вместо логотипа Apple на задней панели размещен сенсорный отпечаток пальца. Даже компания Xiaomi назвала телефон похожим на iPhone 7 Plus.

Телефон будет продаваться в тех цветах: черном, золотом и розовом. А iPhone 7 продается в этих же цветах, плюс еще два дополнительный: серебристый и черный.



У телефона 5,5-дюймовый дисплей – такого же размера, как iPhone 7 Plus, и полностью металлический корпус, такой же как у iPhone 7.



Аналогично iPhone 7 Plus, телефон Mi A1 оснащен 2-линзовой камерой, состоящей из 12-мегапиксельного широкоугольного объектива и 12-мегапиксельного телеобъектива.



Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
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