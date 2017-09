spektr08 Любитель

Лучший кран с лотереей freebitco.in

Freebitco.in Выдает каждый час от 0.00000128BTC до 0.13BTC (варьируется в зависимости от курса биткоина, но в целом уровень выдачи всегда примерно на одном уровне если считать в долларах)

Есть возможность выиграть разом сатоши на несколько сотен долларов (много реальных случаев)

Минималка на вывод 0.0003BTC

Выплаты на любой биткоин-кошелек

За каждый сбор бонусом выдает 2 лотерейных билета (лотерея реальная, много реальных отзывов о крупном выигрыше)

Есть удобный таймер со звуковым уведомлением, так что можно собирать свои денежки ровно каждый час, не теряя ни секунды.

Очень удобный и понятный интерфейс, можно 1 раз залогиниться, и больше никогда это не потребуется. Если создать закладку с краном, то процесс сбора биткоинов занимает считанные секунды! Полезные советы



Cделайте закладку сразу страницы крана, чтобы каждый раз при входе сразу попадать на страницу выдачи, и останется только ввести капчу. Очень удобно.

Поставьте галочку для play sound when timer runs out над таймером, чтобы звуковой сигнал уведомлял вас о возможности сбора сатоши.

Есть на сервисе автомат, где можно приумножить свои сатоши, но мы не рекомендуем этого делать-нас интересует холодный расчет а не азартные игры, не так ли?

Многие не могут найти свой личный кабинет, так вот, на freebitcoin личный кабинет находится в profile.

Многие хотели бы freebitcoin на русском, ничего сложного, просто поставьте яндекс браузер, там отличный автоматический переводчик, который без вашего спроса будет переводить чужие языки.

