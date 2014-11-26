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Лучший кран с лотереей freebitco.in

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Всё о кранах криптовалют. Популярные краны и способы заработка на них
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Старый Сегодня, 11:04
#1
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 26.11.2014
Сообщений: 500
Благодарностей: 89
УГ: 0
КП: 0.151
Лучший кран с лотереей freebitco.in
Freebitco.in-лучший кран по бесплатной выдаче биткоинов, который уже несколько лет удерживает пальму первенства среди подобных проектов. Это безусловно лучший кран в мире вот уже на протяжении нескольких лет. Если вы решили зарабатывать на биткоин-кранах, то непременно должны начать именно с этого сервиса.
  • Выдает каждый час от 0.00000128BTC до 0.13BTC (варьируется в зависимости от курса биткоина, но в целом уровень выдачи всегда примерно на одном уровне если считать в долларах)
  • Есть возможность выиграть разом сатоши на несколько сотен долларов (много реальных случаев)
  • Минималка на вывод 0.0003BTC
  • Выплаты на любой биткоин-кошелек
  • За каждый сбор бонусом выдает 2 лотерейных билета (лотерея реальная, много реальных отзывов о крупном выигрыше)
  • Есть удобный таймер со звуковым уведомлением, так что можно собирать свои денежки ровно каждый час, не теряя ни секунды.
  • Очень удобный и понятный интерфейс, можно 1 раз залогиниться, и больше никогда это не потребуется. Если создать закладку с краном, то процесс сбора биткоинов занимает считанные секунды!
Полезные советы

Cделайте закладку сразу страницы крана, чтобы каждый раз при входе сразу попадать на страницу выдачи, и останется только ввести капчу. Очень удобно.
Поставьте галочку для play sound when timer runs out над таймером, чтобы звуковой сигнал уведомлял вас о возможности сбора сатоши.
Есть на сервисе автомат, где можно приумножить свои сатоши, но мы не рекомендуем этого делать-нас интересует холодный расчет а не азартные игры, не так ли?
Многие не могут найти свой личный кабинет, так вот, на freebitcoin личный кабинет находится в profile.
Многие хотели бы freebitcoin на русском, ничего сложного, просто поставьте яндекс браузер, там отличный автоматический переводчик, который без вашего спроса будет переводить чужие языки.
__________________
Как получать пассивный доход https://vk.com/dm_investments
spektr08 на форуме  
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