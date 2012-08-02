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Как американцы тратят свои деньги

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Как американцы тратят свои деньги
Только один из трех жителей Америки знает, что такое ежемесячный бюджет. Почему это важно? Если вы каждый месяц ждете следующей зарплаты, тогда пришло время сесть и внимательно пересмотреть свои расходы. Это помогает определить, какую часть доходов нужно тратить на жилье, здравоохранение, одежду и тд. Чтобы понять, как это выглядит, посмотрите бюджет типичного американца, который зарабатывает около $ 75,000 в год.



Данные взяты из Бюро статистики труда (БСТ), федерального агентства, полного умных экономистов и математиков. Каждый год представители бюро опрашивают американцев, чтобы разобраться на что они тратят деньги. Затем все данные группируют по категориям и отслеживают, как бюджеты меняются со временем.

БСТ рассчитал, что средний общий доход вырос на 7,6% или до $74,664. Данные потрясающие, но не все рабочие получили существенное увеличение оплаты, а рост происходил благодаря социальному неравенству, но это уже другая история. Что еще более важно, доходы выросли на 7,6%, но расходы — всего 2,4%.



По-большому счету, наибольшая категория расходов — это жилье, на которое приходится почти треть всех доходов. Это огромный предупреждающий сигнал. Согласно федеральному правительству, если вы тратите более 30% своего дохода на жилье, тогда вы рискуете отказать себе в других предметах первой необходимости. Американцы тратят больше средств на жилье ($ 18,886), чем на здравоохранение, развлечения, одежду и другие смешанные расходы ($ 15,342).

Если вы серьезно относитесь к поиску способов сэкономить деньги, внимательно посмотрите на счета за жилье и автомобиль. Не обязательно снимать огромный дом и постоянно ездить на автомобиле в городе, если вам не хватает денег. В любом случае, важно расписывать собственный бюджет, а затем придерживаться его.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
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