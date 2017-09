Gesha77 Интересующийся

buxcure- новый зарубежный букс

Я не являюсь админом данного сайта.







Админ buxcure, Джозеф из команды W3Adz.Один из админов команды CapitalAdNetwork.com (CAN).

Команда CAN состоит из 6 человек, которую возглавляет Арнальдо Боккер из Германии. Другими членами команды являются Дэвид Кристофф (AU), Джозеф Холмс (Великобритания), Бруклин Лам (Калифорния), Оливия Шерри (Калифорния) и Луис Кокс (США)

Джозеф, Дэвид и Бруклин работают в группах, которые решают проблемы с спорами и поддерживают форум. Оливия и Луис управляют финансовыми вопросами, такими как платежи, реклама, банковские счета и т. д.

buxcure третий сайт из линейки W3adz-buxcap-buxcure



vBulletin [video]



Первые 40 000 членов мгновенно получат бесплатное бронзовое членство (стоит 29,99 доллара США) с истечением одного года при вступлении!



Скидка на обновление членства до $ 100



Скидка на продление арендованных рефералов до 38%



Поддерживаемые платежные системы: PM, Payza, STP, Advcash, Payeer, OkPay.



Зарабатывать на сайт можно просмотром рекламы, арендой рефералов, покупкой акций и в лотерее CAPGRID



Мои вложения



Моя первая выплата



