buxcure- новый зарубежный букс

Всем доброго времени суток.
Я не являюсь админом данного сайта.
Админ buxcure, Джозеф из команды W3Adz.Один из админов команды CapitalAdNetwork.com (CAN).
Команда CAN состоит из 6 человек, которую возглавляет Арнальдо Боккер из Германии. Другими членами команды являются Дэвид Кристофф (AU), Джозеф Холмс (Великобритания), Бруклин Лам (Калифорния), Оливия Шерри (Калифорния) и Луис Кокс (США)
Джозеф, Дэвид и Бруклин работают в группах, которые решают проблемы с спорами и поддерживают форум. Оливия и Луис управляют финансовыми вопросами, такими как платежи, реклама, банковские счета и т. д.
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