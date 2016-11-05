Майнинг-фермы как источник заработка для Государства!

У многих уже на слуху выражение "Майнинг", начиная от любителей компьютерных игр, заканчивая бизнесменами, теперь в их ряды влились и чиновники и государственные умы!
Кроме слухов, обсуждаемых на просторах интернета по возможности России стать крупнейшим лидером по майнингу, ведь даже наш президент, заинтересовался криптовалютой, начали всплывать довольно интересные предложения со стороны законодателей!
Первым неприятным "сюрпризом" для майнеров в конце августа стала новость , что Минфин предлагал совсем ввести запрет на продажу криптовалюты частным лицам!
Пока о полном запрете речь не идёт, но уже в ближайшее время Госдума должна подготовить законопроект об обороте криптоввалют, что он нам принесёт, узнаем скоро!
Ну а теперь, наверное, одни из самых неприятных новостей для майнеров любителей и владельцев небольших ферм ведь многие уже слышали о создании РАКИБ?
Кто не слышал, поясню это Российская ассоциация криптовалюты и блокчейна, и как бы вроде её намеренья чисты и невинны, а именно- лоббирование интересов майнеров России!
Но вот самое интересное в том , что один из пунктов это льготные тарифы на электричество, соответственно чем крупнее игрок будет, тем больше льгота! Поэтому в ближайшее время в связи с планируемыми изменения прогнозируется выход на рынок не одного крупного игрока по добыче криптовалюты!
Вот тут то и одна из нескольких выгодных для Государства стезя! Энергетики давно говорили, что у нас избыток электричества, а льготные тарифы для крупных игроков на рынке майнинга сыграют только на руку!
Так же в будущем Государство планирует узаконить налоги на криптовалюту, что ,наверное, то же не обрадует большинство майнеров!
Из этого делаем выводы, что в скором времени в промышленных районах, особенно вблизи с крупными АЭС и ГЭС будут создаваться крупные фермы при поддержке Государства, которому это не только позволит получать прибыль виде продажи электричества, но и возможность в будущем ещё и получать прибыль в виде налогов с крупных игроков!
Специально для форума mmgp.ru Alexsi38
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