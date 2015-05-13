GetAccept, позволяющий заключать сделки в онлайне, привлек $1,6 млн

Калифорнийская компания GetAccept специализирующаяся на заключении сделок в режиме онлайн, сегодня сообщила о привлечении $ 1,6 млн посевного финансирования для своей инновационной платформы.
Инвестором выступил Y Combinator и Amino Capital, а также ряд неизвестных бизнес-ангелов, средства которых будут направлены для расширения деятельности компании. GetAccept, с данным посевным финансированием, по-прежнему остается позади конкурента DocuSign, работающий в этой же сфере и CRM стартапов, таких как Gong или Attach. Самир Смаджик, основатель GetAccept, заверяет, что они разработали уникальный продукт, который способен в будущем обогнать конкурентов.
Запущенная в 2015 году Самиром Смаджик, Матиасом Тулином, Йонасом Бланком и Карлом Кареллом, GetAccept является разработчиком платформы для продавцов, которая направлена на отправку, отслеживание и подписание различных документов. Данное решение основано на технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для ускоренного закрытия сделок с помощью автоматических действий и уведомлений. Клиент и продавец также могут общаться с помощью встроенного чата.
Компания вышла из Y Combinator в 2016 году.
Специально для MMGP.RU