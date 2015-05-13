Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,527 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

GetAccept, позволяющий заключать сделки в онлайне, привлек $1,6 млн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:00
#1
Топ Мастер
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 15,616
Благодарностей: 1,635
Записей в блоге: 5
УГ: 39
КП: 0.118
подарки
GetAccept, позволяющий заключать сделки в онлайне, привлек $1,6 млн
Калифорнийская компания GetAccept специализирующаяся на заключении сделок в режиме онлайн, сегодня сообщила о привлечении $ 1,6 млн посевного финансирования для своей инновационной платформы.
Инвестором выступил Y Combinator и Amino Capital, а также ряд неизвестных бизнес-ангелов, средства которых будут направлены для расширения деятельности компании. GetAccept, с данным посевным финансированием, по-прежнему остается позади конкурента DocuSign, работающий в этой же сфере и CRM стартапов, таких как Gong или Attach. Самир Смаджик, основатель GetAccept, заверяет, что они разработали уникальный продукт, который способен в будущем обогнать конкурентов.

Запущенная в 2015 году Самиром Смаджик, Матиасом Тулином, Йонасом Бланком и Карлом Кареллом, GetAccept является разработчиком платформы для продавцов, которая направлена на отправку, отслеживание и подписание различных документов. Данное решение основано на технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для ускоренного закрытия сделок с помощью автоматических действий и уведомлений. Клиент и продавец также могут общаться с помощью встроенного чата.

Компания вышла из Y Combinator в 2016 году.

Специально для MMGP.RU
__________________
▎ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
▎▷ МОЙ ТЕЛЕГРАМ: добавляйтесь:)
▎▷ МОЙ САЙТ ELBRUSINVEST.RU: ▸БИЗНЕС-АНАЛИТИКА ▸БАЗА СТАТЕЙ ▸ЛЮДИ ▸ВЕНЧУРНЫЕ СДЕЛКИ ▸КРИПТОВАЛЮТА ▸СТАРТАПЫ ◁ ▎
Alcest на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап Genetesis, позволяющий визуализацию сердца, привлек $1.2 млн. kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 6 21.11.2016 20:48
Стартап HourlyNerd, позволяющий нанимать сотрудников по требованию, привлек $22 млн CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 10 15.11.2016 20:34
Стартап Instavest, позволяющий заработать на инвестиционных советах, привлек $1,7 млн CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 5 15.11.2016 12:37
Украинский стартап Luciding, позволяющий управлять сновидениями, привлек $20 000 CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 9 06.04.2016 18:35
Хедж-фонд научился заключать сделки без помощи человека CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.01.2016 10:21

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар hyipview
forex-reserve - forex-reserve.com
От hyipview в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Дебетовая карта Mastercard (Payoneer) от новой платежной системы I PAY SMARTER
От Vladizhar в разделе «Кредитные и дебетовые карты»
Аватара нет
Hallo all
От fsknmsk1 в разделе «Знакомства и встречи»
Аватара нет
Целецеобразно ли отключать мобильный банк
От ignasio в разделе «Банки России»
Аватар TheGOLDskull
Ubcempire - Ubcempire.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Dimoni4e
Почему нашей стране не нужны заводы и фабрики?
От Dimoni4e в разделе «Политика и экономика»
.     
Пользователей
421,527
Тем
487,663
Сообщений
12,128,120

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube