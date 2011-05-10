Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 10:37 Сегодня, 10:37 Сегодня, 09:23 #1 Анна Чернобай Мастер

Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 2,541 Благодарностей: 1,016 УГ: 15 КП: 0.360 подарки Александр Шульгин: полезный майнинг создан для мудрого будущего





ForkLog: Что такое полезный майнинг и чем он полезен?



Александр Шульгин: Я бы начал с небольшого эпилога, с цитаты Натана Ротшильда, который перефразировал фразу Фрэнсиса Бэкона: «Кто владеет информацией — тот владеет миром». Ей уже 200 лет, но со временем она становится только актуальнее. Как сегодня воспринимается майнинг? В первую очередь, это понимается сейчас практически всем сообществом как майнинг криптовалют. И здесь тоже, конечно же, стоит вернуться к описанию биткоина Сатоши — он написал, что это электронный кэш, поэтому биткоин был сразу принят как кэш, то есть деньги, а не как второе значение биткоина — регистрация активов.



Смотрите, P2P-технологии существовали и раньше, но не двигались. Их денежная ценность, которая появилась с биткоином, дала им движение, вокруг них поднялся хайп. Если бы всем предложили майнить какие-то другие данные, не связанные с кэшем, который приняли за криптовалюты, то такого хайпа бы не возникло.



Но, на самом деле, существует спектр так называемых полезных вычислений, который затрагивает не только добычу вот этих “полезных ископаемых” в виде какого-либо коина. Такой майнинг призван добывать настоящие ценности для человечества, и он несравнимо полезнее и выгоднее, чем просто добыча данных, которые называются криптовалютами.



Все эти китайские видеокарты, которые выйдут из строя через год, представляют лишь одну ценность — они вовлекают молодое поколение в технологию, они показывают, что существуют новые горизонты, где оно может развиваться, где их знания будут востребованы. Одновременно происходят очень важные процессы: молодежь учится, нарабатывает экспертизу и опыт. И главное, им открывается иная картина мира, мира Будущего — Новой среды обитания.





Но при этом уже сейчас обязательно нужно смотреть дальше своего носа и видеть новые возможности майнинга. Эти возможности связаны и с тем, что существуют так называемые большие данные, и они постоянно растут. Разумеется, многие слышали термин Big Data, и даже кто-то уже работает в неких проектах-прототипах по работе с большими данными. Но до этого все было еще в зачаточном состоянии, и лишь сейчас видно, как распускаются лепестки этого цветка. К 2020 будет уже около 50 зетабайт данных. При этом 99% этих данных будут неструктурированными, необработанными. Вот это и надо будет исправлять и добывать из сырья (row materials) уже полезные вычисления.





Эти холмики данных, которые создавались столетиями естественным путем, и высочайшие горы, что будут создаваться человечеством и его деятельностью, — их нужно как-то обрабатывать. Именно в этот момент на помощь и может прийти полезный майнинг как необходимый способ обработки этих гор данных.



FL: В каких областях может быть применен полезный майнинг?



А. Ш.: Области применения очень обширны, по сути, он может применяться везде. Самые очевидные области применения находятся, конечно же, там, где существует колоссальное количество данных. Если учитывать, что данные образуют люди, то становится совершенно ясно, что Китай и Индия будут большими лидерами в этом направлении, они оставят позади и Северную Америку, и Европу. Почему? С помощью полутора миллиардов человек можно гораздо быстрее и качественнее опробировать технологию. Технология будет развиваться на обработке данных, например, создавая персональных ассистентов, таких как Алекса.



Скажем, та же Алекса будет предназначена скорее для американских домов, где площадь 300 кв.м., а не для квартиры обычного китайца в 30 кв.м. Потому что на процесс обучения, на искусственный интеллект твоего помощника, влияет в том числе и размер твоей квартиры. Но главное — протестировать того же помощника среди полутора миллиардов человек будет намного эффективнее и фундаментальнее, чем среди миллиона.



FL: Значит, тут России или Украине никак не угнаться за этой возможностью?



А. Ш.: Пока дело не дошло до масштабного развития солнечной энергии, которой в избытке в Африке и Индии, у России есть большое преимущество именно в энергии — мы можем производить ее много и экономно. И это, конечно, огромный плюс. Кроме этого, в постсоветских странах до сих пор сильна экономика знаний, очень качественный человеческий ресурс.



Вот есть у государства сто человек, которые могут вскопать поле за десять дней, а у другого государства тысяча человек, которые могут вскопать это же поле за один. То есть у них ВВП будет намного больше, чем у того государства, у которого всего сто человек. Но дальше как раз и подключается экономика знаний. То есть даже сто человек с помощью знаний и умений могут обработать поле эффективнее и быстрее, чем тысяча человек. Тогда общество сможет создавать продукт высокой добавленной стоимости. Полезный майнинг в этом плане отличный помощник: в том числе и он будет позволять делать колоссальные прорывы при распределении всех ресурсов.



Именно он уже ведет человечество далее экономики знаний — в экономику мудрости. Ведь добыча полезных вычислений имеет свои этапы: очистка данных от «шума», формирование паттернов, получение знаний, использование знаний. Потому как те знания, которые будут добываться в результате таких вычислений, то есть майнинга, будут являться принципиально новыми знаниями, неведомыми ранее. При этом получение таких знаний не достаточно уже на данном этапе развития, речь идет уже об умелом пользовании таких знаний, это и будет называться экономикой мудрости (Wisdom Economy).



FL: Грубо говоря, речь идет о том, что стандартный майнинг — это как использовать iPhone только для звонков. А полезный — задействовать полный функционал.



А. Ш.: Именно. Полезный майнинг — это новая ступень развития майнинга, когда каждое вычисление будет полезным и для майнера, и для всего человечества. Он выведет человечество на новый уровень. Вот тогда мы увидим оптимизацию и всех бумажных процессов, и банковской системы в целом. Не нужны будут и целые секторы чиновников и специалистов. Нотариат точно падет первым.



Многие профессии захватит искусственный интеллект, а для этого нужно будет очень много данных, которые также можно обрабатывать с помощью майнинга. Поэтому я всегда говорю своим знакомым: пожалуйста, не направляйте своих детей в чиновничество, там нет будущего!



Для Интернета вещей майнинг вообще незаменим. Всевозможные роботы и беспилотники не смогут существовать без проработки огромных массивов данных.



Следующая область применения — это энергия вещей. Вот представьте, что сейчас в мире выбрасывается около 20% всей еды. А это означает, что тратится почти 9% всей энергии в мире на ненужные вещи. Потому что для производства того же хлеба нужно вспахать поле, посадить, всполоть, собрать, довезти, потом перемолоть зерно в муку, ее тоже нужно куда-то везти — и на это все тратится колоссальное количество энергии. Тысячи машин и людей создают то, что просто уничтожается, выбрасывается.



А те же умные вычисления совершенно точно смогут помочь распределить все ресурсы так, чтобы сократить издержки. Чтобы ничего не выбрасывалось, чтобы зря не горела энергия, чтобы была децентрализованная энергетика.



Вот пример: сейчас вся эта сложная система энергетических коммуникаций соединена медным кабелем, и уже он ведет к бесконечным лампочкам, кнопочкам, выключателям. Технологии помогут сократить траты на инфраструктуру. Тогда устройство сможет понимать, что кто-то собрался зайти в эту комнату и выйти из другой, к примеру. Где свет нужно включить, а где — выключить.





FL: То есть умные вычисления — это такая оптимизация во всех областях?



А. Ш.: Да, полезные вычисления созданы для умных решений и ценных результатов. Это как капитальный ремонт на планете. Когда делают капитальный ремонт в доме, то происходит перепланировка логистики, коммуникации, инфраструктуры — тогда меняется стиль жизни человека, ему становится удобнее, красивее, лучше. Для такого капитального ремонта идеально подходят и Россия, и Украина, и другие страны бывшего СНГ. Там и электричество дешевое, и человеческий капитал очень ценный.



Кроме этого, все эти страны достаточно большие, там есть чем управлять. Вот я, например, родился в Сибири, где от одного до другого населенного пункта — порядка 800 км. Каждому такому населенному пункту, которые разделяет сплошная глушь, нужно обеспечить линию электропередач, дорогу для транспорта, продукты и т. д. И все это делается для 300 человек. Эти процессы необходимо оптимизировать с помощью переселений и объединений. Умные вычисления, проработка всех этих процессов на машинном уровне, — хорошее подспорье в работе государства. Даже — необходимое.





При всем при этом намного легче прокормить 140 миллионов человек, чем 1,5 млрд, как в Индии, например. Если есть большие территории, где все автоматизировано, дешево и нет перенаселения, то решается множество проблем, которые сейчас являются колоссальной социальной нагрузкой. При умных вычислениях можно получить огромный эффект при небольшом количестве людей на квадратный километр и необходимом человеческом капитале.



Кроме этого, мы находимся на пересечении двух серьезных, скажем так, человеческих объемов данных — это Китай и Европа, и они должны обмениваться этими данными. Мы можем создать новый Шелковый путь для перемещения информации. Нужно будет обрабатывать трафик этих потоков и облагораживать умными вычислениями — вот это будет большой рост для государства.





Кстати, если мы говорим о человеческом капитале, то он может быть положительным, нейтральным и отрицательным. Вот к отрицательному человеческому капиталу относится коррупция, взяточничество, преступность — это то, что отрицательно сказывается на всем обществе. Соответственно, ренессанс невозможен без грамотных и умных лидеров, работа которых будет нацелена именно на сокращение отрицательных моментов. Только тогда можно рвануть вперед, сочетая положительный человеческий капитал и развитие новых технологий. Я сейчас как эксперт и партнер участвую в новом проекте по производству оборудования и инфраструктуры по таким полезным вычислениям. Постараемся быть первыми в мире.



FL: То есть, для России и Украины, например, шанс еще не упущен?



А. Ш.: Конечно, главное воспользоваться этим шансом. Прибавим к высказыванию, которое я вспомнил в начале, фразу президента РФ Владимира Путина про Искусственный интеллект: «Кто станет лидеров в этой сфере (ИИ), будет властелином мира»… а ведь Искусственный интеллект и есть дитя датамайнинга.



Источник Слово «майнинг» сегодня находится на пике популярности, а самим процессом добычи криптовалют занимаются как на государственном уровне, так и на домашних видеокартах. Однако немногие знают о дополнительных и очень важных особенностях майнинга — работы с умными вычислениями, которые пригодятся в будущем во всех сферах человеческой жизни. О том, что такое полезные вычисления, редакция ForkLog поговорила с известным визионером и венчурным инвестором Александром Шульгиным.: Что такое полезный майнинг и чем он полезен?: Я бы начал с небольшого эпилога, с цитаты Натана Ротшильда, который перефразировал фразу Фрэнсиса Бэкона: «Кто владеет информацией — тот владеет миром». Ей уже 200 лет, но со временем она становится только актуальнее. Как сегодня воспринимается майнинг? В первую очередь, это понимается сейчас практически всем сообществом как майнинг криптовалют. И здесь тоже, конечно же, стоит вернуться к описанию биткоина Сатоши — он написал, что это электронный кэш, поэтому биткоин был сразу принят как кэш, то есть деньги, а не как второе значение биткоина — регистрация активов.Смотрите, P2P-технологии существовали и раньше, но не двигались. Их денежная ценность, которая появилась с биткоином, дала им движение, вокруг них поднялся хайп. Если бы всем предложили майнить какие-то другие данные, не связанные с кэшем, который приняли за криптовалюты, то такого хайпа бы не возникло.Но, на самом деле, существует спектр так называемых полезных вычислений, который затрагивает не только добычу вот этих “полезных ископаемых” в виде какого-либо коина. Такой майнинг призван добывать настоящие ценности для человечества, и он несравнимо полезнее и выгоднее, чем просто добыча данных, которые называются криптовалютами.Все эти китайские видеокарты, которые выйдут из строя через год, представляют лишь одну ценность — они вовлекают молодое поколение в технологию, они показывают, что существуют новые горизонты, где оно может развиваться, где их знания будут востребованы. Одновременно происходят очень важные процессы: молодежь учится, нарабатывает экспертизу и опыт. И главное, им открывается иная картина мира, мира Будущего — Новой среды обитания.Но при этом уже сейчас обязательно нужно смотреть дальше своего носа и видеть новые возможности майнинга. Эти возможности связаны и с тем, что существуют так называемые большие данные, и они постоянно растут. Разумеется, многие слышали термин Big Data, и даже кто-то уже работает в неких проектах-прототипах по работе с большими данными. Но до этого все было еще в зачаточном состоянии, и лишь сейчас видно, как распускаются лепестки этого цветка. К 2020 будет уже около 50 зетабайт данных. При этом 99% этих данных будут неструктурированными, необработанными. Вот это и надо будет исправлять и добывать из сырья (row materials) уже полезные вычисления.Эти холмики данных, которые создавались столетиями естественным путем, и высочайшие горы, что будут создаваться человечеством и его деятельностью, — их нужно как-то обрабатывать. Именно в этот момент на помощь и может прийти полезный майнинг как необходимый способ обработки этих гор данных.: В каких областях может быть применен полезный майнинг?: Области применения очень обширны, по сути, он может применяться везде. Самые очевидные области применения находятся, конечно же, там, где существует колоссальное количество данных. Если учитывать, что данные образуют люди, то становится совершенно ясно, что Китай и Индия будут большими лидерами в этом направлении, они оставят позади и Северную Америку, и Европу. Почему? С помощью полутора миллиардов человек можно гораздо быстрее и качественнее опробировать технологию. Технология будет развиваться на обработке данных, например, создавая персональных ассистентов, таких как Алекса.Скажем, та же Алекса будет предназначена скорее для американских домов, где площадь 300 кв.м., а не для квартиры обычного китайца в 30 кв.м. Потому что на процесс обучения, на искусственный интеллект твоего помощника, влияет в том числе и размер твоей квартиры. Но главное — протестировать того же помощника среди полутора миллиардов человек будет намного эффективнее и фундаментальнее, чем среди миллиона.: Значит, тут России или Украине никак не угнаться за этой возможностью?: Пока дело не дошло до масштабного развития солнечной энергии, которой в избытке в Африке и Индии, у России есть большое преимущество именно в энергии — мы можем производить ее много и экономно. И это, конечно, огромный плюс. Кроме этого, в постсоветских странах до сих пор сильна экономика знаний, очень качественный человеческий ресурс.Вот есть у государства сто человек, которые могут вскопать поле за десять дней, а у другого государства тысяча человек, которые могут вскопать это же поле за один. То есть у них ВВП будет намного больше, чем у того государства, у которого всего сто человек. Но дальше как раз и подключается экономика знаний. То есть даже сто человек с помощью знаний и умений могут обработать поле эффективнее и быстрее, чем тысяча человек. Тогда общество сможет создавать продукт высокой добавленной стоимости. Полезный майнинг в этом плане отличный помощник: в том числе и он будет позволять делать колоссальные прорывы при распределении всех ресурсов.Именно он уже ведет человечество далее экономики знаний — в экономику мудрости. Ведь добыча полезных вычислений имеет свои этапы: очистка данных от «шума», формирование паттернов, получение знаний, использование знаний. Потому как те знания, которые будут добываться в результате таких вычислений, то есть майнинга, будут являться принципиально новыми знаниями, неведомыми ранее. При этом получение таких знаний не достаточно уже на данном этапе развития, речь идет уже об умелом пользовании таких знаний, это и будет называться экономикой мудрости (Wisdom Economy).: Грубо говоря, речь идет о том, что стандартный майнинг — это как использовать iPhone только для звонков. А полезный — задействовать полный функционал.: Именно. Полезный майнинг — это новая ступень развития майнинга, когда каждое вычисление будет полезным и для майнера, и для всего человечества. Он выведет человечество на новый уровень. Вот тогда мы увидим оптимизацию и всех бумажных процессов, и банковской системы в целом. Не нужны будут и целые секторы чиновников и специалистов. Нотариат точно падет первым.Многие профессии захватит искусственный интеллект, а для этого нужно будет очень много данных, которые также можно обрабатывать с помощью майнинга. Поэтому я всегда говорю своим знакомым: пожалуйста, не направляйте своих детей в чиновничество, там нет будущего!Для Интернета вещей майнинг вообще незаменим. Всевозможные роботы и беспилотники не смогут существовать без проработки огромных массивов данных.Следующая область применения — это энергия вещей. Вот представьте, что сейчас в мире выбрасывается около 20% всей еды. А это означает, что тратится почти 9% всей энергии в мире на ненужные вещи. Потому что для производства того же хлеба нужно вспахать поле, посадить, всполоть, собрать, довезти, потом перемолоть зерно в муку, ее тоже нужно куда-то везти — и на это все тратится колоссальное количество энергии. Тысячи машин и людей создают то, что просто уничтожается, выбрасывается.А те же умные вычисления совершенно точно смогут помочь распределить все ресурсы так, чтобы сократить издержки. Чтобы ничего не выбрасывалось, чтобы зря не горела энергия, чтобы была децентрализованная энергетика.Вот пример: сейчас вся эта сложная система энергетических коммуникаций соединена медным кабелем, и уже он ведет к бесконечным лампочкам, кнопочкам, выключателям. Технологии помогут сократить траты на инфраструктуру. Тогда устройство сможет понимать, что кто-то собрался зайти в эту комнату и выйти из другой, к примеру. Где свет нужно включить, а где — выключить.То есть умные вычисления — это такая оптимизация во всех областях?: Да, полезные вычисления созданы для умных решений и ценных результатов. Это как капитальный ремонт на планете. Когда делают капитальный ремонт в доме, то происходит перепланировка логистики, коммуникации, инфраструктуры — тогда меняется стиль жизни человека, ему становится удобнее, красивее, лучше. Для такого капитального ремонта идеально подходят и Россия, и Украина, и другие страны бывшего СНГ. Там и электричество дешевое, и человеческий капитал очень ценный.Кроме этого, все эти страны достаточно большие, там есть чем управлять. Вот я, например, родился в Сибири, где от одного до другого населенного пункта — порядка 800 км. Каждому такому населенному пункту, которые разделяет сплошная глушь, нужно обеспечить линию электропередач, дорогу для транспорта, продукты и т. д. И все это делается для 300 человек. Эти процессы необходимо оптимизировать с помощью переселений и объединений. Умные вычисления, проработка всех этих процессов на машинном уровне, — хорошее подспорье в работе государства. Даже — необходимое.При всем при этом намного легче прокормить 140 миллионов человек, чем 1,5 млрд, как в Индии, например. Если есть большие территории, где все автоматизировано, дешево и нет перенаселения, то решается множество проблем, которые сейчас являются колоссальной социальной нагрузкой. При умных вычислениях можно получить огромный эффект при небольшом количестве людей на квадратный километр и необходимом человеческом капитале.Кроме этого, мы находимся на пересечении двух серьезных, скажем так, человеческих объемов данных — это Китай и Европа, и они должны обмениваться этими данными. Мы можем создать новый Шелковый путь для перемещения информации. Нужно будет обрабатывать трафик этих потоков и облагораживать умными вычислениями — вот это будет большой рост для государства.Кстати, если мы говорим о человеческом капитале, то он может быть положительным, нейтральным и отрицательным. Вот к отрицательному человеческому капиталу относится коррупция, взяточничество, преступность — это то, что отрицательно сказывается на всем обществе. Соответственно, ренессанс невозможен без грамотных и умных лидеров, работа которых будет нацелена именно на сокращение отрицательных моментов. Только тогда можно рвануть вперед, сочетая положительный человеческий капитал и развитие новых технологий. Я сейчас как эксперт и партнер участвую в новом проекте по производству оборудования и инфраструктуры по таким полезным вычислениям. Постараемся быть первыми в мире.То есть, для России и Украины, например, шанс еще не упущен?: Конечно, главное воспользоваться этим шансом. Прибавим к высказыванию, которое я вспомнил в начале, фразу президента РФ Владимира Путина про Искусственный интеллект: «Кто станет лидеров в этой сфере (ИИ), будет властелином мира»… а ведь Искусственный интеллект и есть дитя датамайнинга.

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