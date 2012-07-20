Южная Корея готовит регулирование криптовалют

Южная Корея в том году стала одним из главных рынков криптовалют, уступая, вероятно, только Японии и Китаю. Поэтому не удивительно, что правительство было вынуждено заняться регулированием новой отрасли, набравшей популярность буквально за несколько месяцев, после оттока трейдеров и стартапов из Китая.
Финансовые регуляторы Южной Кореи объявили о своих совместных планах по работе над регулированием цифровых валют, в том числе биткоина и эфира. Регуляторами были обозначены конкретные меры, например, требования для банков – от финансовых организаций ждут должной осмотрительности в отношении бирж биткоина и ужесточения процедур проверки пользователей.
Подробнее