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Южная Корея готовит регулирование криптовалют

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Старый Сегодня, 09:04
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Имя: Иван Тихонов
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Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 29
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Южная Корея готовит регулирование криптовалют
Южная Корея в том году стала одним из главных рынков криптовалют, уступая, вероятно, только Японии и Китаю. Поэтому не удивительно, что правительство было вынуждено заняться регулированием новой отрасли, набравшей популярность буквально за несколько месяцев, после оттока трейдеров и стартапов из Китая.

Финансовые регуляторы Южной Кореи объявили о своих совместных планах по работе над регулированием цифровых валют, в том числе биткоина и эфира. Регуляторами были обозначены конкретные меры, например, требования для банков – от финансовых организаций ждут должной осмотрительности в отношении бирж биткоина и ужесточения процедур проверки пользователей.

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