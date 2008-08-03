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НБУ усовершенствовал условия применения мер воздействия к банкам

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НБУ усовершенствовал условия применения мер воздействия к банкам
Национальный банк Украины оптимизировал условия применения мер воздействия к банкам.

В частности, установлено исключение в условиях введения Национальным банком Украины особого режима контроля за деятельностью банка и назначение куратора по банку, которому предоставлен кредит для поддержания ликвидности. Так, отныне основанием для введения особого режима контроля за деятельностью банка и назначение куратора НЕ служит факт получения банком от НБУ кредита для поддержки ликвидности за стандартными инструментами регулирования ликвидности банковской системы или наличия у банка такого кредита.

Национальный банк также ввел равные условия начисления штрафов за нарушение банками требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. Если раньше такие штрафы начислялись в процентном значении от размера зарегистрированного уставного капитала банка, то теперь они будут определяться в рамках установленного предельного размера за соответствующий вид нарушения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.

Указанные изменения внесены в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия постановлением Правления НБУ от 31 августа 2017 № 84, которая вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования.

Постановлением также согласовано требования Положения о применении Национальным банком Украины мер воздействия с требованиями нормативно-правовых актов НБУ по вопросам определения кредитного риска.

По материалам НБУ
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