Китай против ICO: обвал биткоина на 1000$ и другие последствия
Несмотря на снижение влияния Китая на криптовалютный рынок в течение 2017 года, страна все еще остается "майнинговой столицей" и сохраняет достаточно крупные биржевые обороты. Кроме того, почти полуторамиллиардное население Китая показывает широкую заинтересованность криптовалютами, в частности, держит большие объемы криптовалют и участвует во множестве ICO. Вернее, участвовало до вчерашнего дня, когда государство снова решило вмешаться в деятельность криптовалютного бизнеса, как уже проделало это в январе.
Вчера Народный банк Китая (НБК) предпринял беспрецедентный шаг по запрету проведения всех ICO в стране. Запрет был уже ожидаем после новостей на прошлой неделе о том, что власти намереваются ввести более строгие правила в отношении ICO для "защиты инвесторов от мошенничества".
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