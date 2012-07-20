Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,524 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Китай против ICO: обвал биткоина на 1000$ и другие последствия

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:07
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 08:50
#1
Любитель
 
Имя: Иван Тихонов
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 29
Благодарностей: 51
УГ: 0
КП: 0.093
Китай против ICO: обвал биткоина на 1000$ и другие последствия
Китай против ICO: обвал биткоина на 1000$ и другие последствия

Несмотря на снижение влияния Китая на криптовалютный рынок в течение 2017 года, страна все еще остается "майнинговой столицей" и сохраняет достаточно крупные биржевые обороты. Кроме того, почти полуторамиллиардное население Китая показывает широкую заинтересованность криптовалютами, в частности, держит большие объемы криптовалют и участвует во множестве ICO. Вернее, участвовало до вчерашнего дня, когда государство снова решило вмешаться в деятельность криптовалютного бизнеса, как уже проделало это в январе.

Вчера Народный банк Китая (НБК) предпринял беспрецедентный шаг по запрету проведения всех ICO в стране. Запрет был уже ожидаем после новостей на прошлой неделе о том, что власти намереваются ввести более строгие правила в отношении ICO для "защиты инвесторов от мошенничества".

Подробнее
__________________
Bits.media - о криптовалютах по-русски
polym0rph на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:07
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Трейдеры предсказали резкий обвал курса биткоина Kirksan Горячие новости 0 16.08.2017 13:38
Власти Китая продолжают обвал стоимости биткоина! Prosvetlenniy Новости в мире финансов и инвестиций 9 12.01.2017 05:07
Нуриэль Рубини описал последствия санкций против России Happy Money Новости в мире финансов и инвестиций 0 21.01.2015 18:15
Президент Ирана объяснил обвал цен на нефть заговором против ислама kamol_mix Новости в мире финансов и инвестиций 9 13.12.2014 22:41
Visa жалуется на последствия санкционной политики против России Мониторинг Хайпов Новости в банковской сфере и страховании 21 18.09.2014 00:45

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bizneser
К Олимпиаде в Бразилии запускают платежи Samsung Pay
От bizneser в разделе «Новости платежных систем»
Аватар AMALE
ПАММ-счёт Pan_Professor:659172 (Forex-Trend)
От AMALE в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Аптечная сеть 36,6. Итоги 2012 г.: дождались прибыли, но не той
От УК "Арсагера" в разделе «Российские эмитенты»
Аватар Максимм
ПАММ-счет Pilot33: 2372(Privatefx.com)
От Максимм в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар nonogirl
NESVEST LIMITED - Nesvest.com
От nonogirl в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар JustaLevis
Стоит ли создавать свой хайп мониторинг?
От JustaLevis в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
.     
Пользователей
421,524
Тем
487,652
Сообщений
12,127,804

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube