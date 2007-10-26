city-profit.ru - CITY PROFIT

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
ПОКУПКА ЗДАНИЙ
Старт проекта 04.09.2017
Здесь вы можете приобрести здания различного уровня.
Чем дороже здание тем больше прибыли оно приносит и тем быстрее окупается. Вы можете покупать любое количество зданий любого уровня.
ВНИМАНИЕ!
Перед покупкой зданий соберите прибыль.
СБОР ПРИБЫЛИ
Здесь вы можете собрать прибыль и продать ее за монеты. 100% монет идет на счет для вывода!
Монеты Вы можете вывести в любой момент без ограничений или купить еще здания что бы получать еще больше прибыли!
Курс обмена: 1 руб = 100 монет.
БОНУСЫ:
Зарегистрируйтесь сейчас и получите "Здание 1 уровня" в подарок!
Бонусы на пополнение!
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
Приглашайте в игру своих друзей и знакомых и получайте партнерское вознаграждение 7% - 2% - 1% с 3 уровней партнерской программы на счет для вывода.
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
Payeer, Free-Kassa, Яндекс Деньги
МОЙ ВКЛАД: