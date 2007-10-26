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city-profit.ru - CITY PROFIT

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 08:06
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 18,125
Благодарностей: 156
УГ: 10
КП: 0.049
city-profit.ru - CITY PROFIT

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 04.09.2017




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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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