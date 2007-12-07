Сентябрь - самый безжалостный месяц для финансовых рынков



Парад мировых Центробанков



Во многом судьбу рынков валют и облигаций определят решения, которые будут приняты по итогам заседаний ЦБ по монетарной политике, при этом наибольшее внимание привлечет евро, поскольку от ЕЦБ ожидаются указания на сроки и график сворачивания программы смягчения. Глава Банка Драги обещал, что монетарные власти обсудят потенциальные изменения в своем политическом курсе этой осенью, но отказался уточнять, касается ли это заседания, грядущего уже в этот четверг. При принятии решения ЕЦБ придется учитывать фактор евро, который торгуется сейчас на максимальных за два с лишним года уровнях.



Тем временем динамика казначейских облигаций может начать вызывать обеспокоенность у представителей Федрезерва, который, как ожидается, уже на заседании 20 сентября должен приступить к нормализации размера активов на своем балансе. Регулятор четко обозначил это свое намерение, чтобы избежать повторения лихорадки, накрывшей рынки в 2013 году в связи с началом сворачивания QE.



Сейчас доходность 10-летних гособлигаций находится неподалеку от минимумов этого года, а котировки акций США держатся вблизи исторических максимумов. Однако не стоит тешить себя надеждами на то, что такое положение дел будет сохраняться, предупреждает Торстен Слок, главный экономист Deutsche Bank AG.



Его удивляет отсутствие каких-либо прогнозов и анализов на тему таких последствий сворачивания QE, как расширение кредитных спредов и рост доходности, а также негативного влияния этого процесса на акции. Слок сомневается в возможности существования подобной асимметрии, при которой имплементация QE оказывала бы на рынки лишь положительный эффект, но при этом его отмена не была бы сопряжена ни с какими негативными последствиями. После того как Банк Канады впервые почти за 7 лет повысил ставку, мы не слышали от представителей регулятора никаких публичных заявлений, однако главный экономист CIBC Эвери Шенфилд полагает, что в эту среду нас может ожидать новый сюрприз.



Тем временем проблемы фунта прямо противоположны ситуации с евро – ослабление британской валюты в торгово-взвешенном выражении к минимальным с октября 2016 года уровням наверняка должно было привлечь внимание Банка Англии, который проведет заседание 14 сентября . Изменение экономических показателей Британии и отсутствие роста реальных заработков подорвали ожидания в отношении какого-либо ощутимого усиления ястребиного настроя ЦБ.



Кроме того, в сентябре заседания по монетарной политике также проведут Центробанки Японии, Австралии, России, Мексики и Бразилии.



Кредит доверия



Согласно данным S&P Global, сентябрь традиционно является суровым месяцем для инвесторов в акции, принося им в среднем убытки в размере 0.7%. Кроме того, в этом году в сентябре в США также разразится драма вокруг потенциального дефолта. Министр финансов страны Стивен Мнучин уже обозначил перед Конгрессом дату 29 сентября в качестве дедлайна для повышения потолка госдолга. Цитата: «Готовьтесь к турбулентному сентябрю, поскольку основной движущей силой переговоров по лимиту госдолга США может стать политика конфронтации и балансирования на грани фола»



Мнучин решительно исключает варианты сценариев развития событий, при которых правительство страны оказалось бы не в состоянии оплачивать свои счета. Однако динамика кривой по казначейским векселям демонстрирует, что инвесторы настроены куда более скептично. Уолл-стрит уже начинает готовиться к Судному дню . Ситуацию усугубил и президент Трамп, угрожающий приостановить работу правительства, если Конгресс откажется финансировать строительство стены на границе с Мексикой.



Выборы, выборы…



В этом месяце нельзя будет упускать из поля зрения и выборы, которые пройдут в ряде стран, даже если их результаты и не произведут такого фурора, как итоги референдума по Брекзиту и президентских выборов в США.



Как широко ожидается, партия Ангелы Меркель одержит победу на выборах 24 сентября , однако затем ей предстоит сформировать правящую коалицию. С кем – это уже другой вопрос. В любом случае, народным избранниккам предстоят долгие переговоры для выработки единого курса, причем, по мнению политологов Свободного университета Берлина, все возможные партнеры «не лишены подвохов», причем некоторые из таких потенциальных подводных камней могут даже осложнить ход переговоров по Брекзиту.



Выборы, которые пройдут в Норвегии и Новой Зеландии 11 и 23 сентября , соответственно, могут привести к власти – в составе коалиционных правительств - оппозиционные партии. Впрочем, масштабы последствий таких итогов выборов, вероятно, будут ограничены финансовыми активами этих стран.



Постойте! Есть же кое-что еще…

В Китае только что завершился саммит лидеров БРИКС – причем в Индии и Китае еще свежи наиболее острые моменты противостояния между этими двумя государствами в ходе приграничного конфликта в Гималаях

Команда Трампа продолжит пересмотр условий соглашения НАФТА

Продолжатся переговоры по Брекзиту

Данные по обращениям за пособием по безработице в США прольют первый свет на масштабы последствий урагана Харви. Судя по прошлым ураганам, пиковые эффекты их последствий проявляются примерно через 3 недели после самого стихийного бедствия, напоминают экономисты Morgan Stanley

Трамп наверняка напишет немало интересного в своем Twitter

Apple представит новый iPhone 8

И учтите: когда этот лист календаря будет, наконец, перевернут, мы не получим никакой передышки. Уже в первый день октября Каталония проводит референдум о независимости от Испании.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс Во многом судьбу рынков валют и облигаций определят решения, которые будут приняты по итогам заседаний ЦБ по монетарной политике, при этом наибольшее внимание привлечет евро, поскольку от ЕЦБ ожидаются указания на сроки и график сворачивания программы смягчения. Глава Банка Драги обещал, что монетарные власти обсудят потенциальные изменения в своем политическом курсе этой осенью, но отказался уточнять, касается ли это заседания, грядущего уже в этот четверг.Тем временем динамика казначейских облигаций может начать вызывать обеспокоенность у представителей Федрезерва, который, как ожидается, уже на заседании 20 сентября должен приступить к нормализации размера активов на своем балансе. Регулятор четко обозначил это свое намерение, чтобы избежать повторения лихорадки, накрывшей рынки в 2013 году в связи с началом сворачивания QE.Сейчас доходность 10-летних гособлигаций находится неподалеку от минимумов этого года, а котировки акций США держатся вблизи исторических максимумов. Однако не стоит тешить себя надеждами на то, что такое положение дел будет сохраняться, предупреждает Торстен Слок, главный экономист Deutsche Bank AG.Его удивляет отсутствие каких-либо прогнозов и анализов на тему таких последствий сворачивания QE, как расширение кредитных спредов и рост доходности, а также негативного влияния этого процесса на акции. Слок сомневается в возможности существования подобной асимметрии, при которой имплементация QE оказывала бы на рынки лишь положительный эффект, но при этом его отмена не была бы сопряжена ни с какими негативными последствиями. После того как Банк Канады впервые почти за 7 лет повысил ставку, мы не слышали от представителей регулятора никаких публичных заявлений, однако главный экономист CIBC Эвери Шенфилд полагает, что в эту среду нас может ожидать новый сюрприз.Тем временем проблемы. Изменение экономических показателей Британии и отсутствие роста реальных заработков подорвали ожидания в отношении какого-либо ощутимого усиления ястребиного настроя ЦБ.Согласно данным S&P Global, сентябрь традиционно является суровым месяцем для инвесторов в акции, принося им в среднем убытки в размере 0.7%. Кроме того, в этом году в сентябре в США также разразится драма вокруг потенциального дефолта. Министр финансов страны Стивен Мнучин уже обозначил перед Конгрессом дату 29 сентября в качестве дедлайна для повышения потолка госдолга., - предупреждает Уорд МакКарти, экономист Jefferies.Мнучин решительно исключает варианты сценариев развития событий, при которых правительство страны оказалось бы не в состоянии оплачивать свои счета. Однако динамика кривой по казначейским векселям демонстрирует, что инвесторы настроены куда более скептично.. Ситуацию усугубил и президент Трамп, угрожающий приостановить работу правительства, если Конгресс откажется финансировать строительство стены на границе с Мексикой.В этом месяце нельзя будет упускать из поля зрения и выборы, которые пройдут в ряде стран, даже если их результаты и не произведут такого фурора, как итоги референдума по Брекзиту и президентских выборов в США., однако затем ей предстоит сформировать правящую коалицию. С кем – это уже другой вопрос. В любом случае, народным избранниккам предстоят долгие переговоры для выработки единого курса, причем, по мнению политологов Свободного университета Берлина, все возможные партнеры «не лишены подвохов», причем некоторые из таких потенциальных подводных камней могут даже осложнить ход переговоров по Брекзиту., соответственно, могут привести к власти – в составе коалиционных правительств - оппозиционные партии. Впрочем, масштабы последствий таких итогов выборов, вероятно, будут ограничены финансовыми активами этих стран.

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