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Дуров призвал максимально распространять ролик блогеров Nemagia о Тинькове

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Дуров призвал максимально распространять ролик блогеров Nemagia о Тинькове


Во вторник, 5 сентября 2017 года, многие российские СМИ перепечатали у себя обращение из социальной сети "ВКонтакте" основателя мессенджера "Телеграм" Павла Дурова, в котором он просит всех неравнодушных максимально распространять видеоролик блогеров с YouTube-канала "Nemagia" (Немагия) о банкире Олеге Тинькове и его кредитном учреждении под известным всем названием "Тинькофф Банк".

Этот конфликт начался с того, что почти уже месяц назад, блогер-студия "Немагия" запустила на сервисе YouTube (параллельно видеоматериал был также размещен на сайте "Канабу") свой почти часовой видеоролик о владельце Тинькофф Банка г-не Тинькове, где выставила его в непристойном свете, мол он такой плохой человек в целом, да и бизнес на кредитных картах был у него построен якобы нечестным образом. Правда создатели этого "видеошедевра" честно предупреждают зрителей, что все персонажи в ролике не настоящие и это всего лишь такой их юмор. В сети ролик набрал уже огромное количество просмотров, а это означает его успех у пользователей.

Тинькову такой "юмор" явно не понравился и уже 11 августа его представители связались с онлайн-изданием "Канабу" изначально разместившем у себе на сайте этот ролик к показу, и грозя судом, потребовали его срочно с сайта убрать. Но онлайн-ресурс упёрся и тогда 24 августа Тинькофф Банк действительно подал в суд на видеоблогеров Михаила Печерского и Алексея Псковитина, которые и ведут канал "Немагия" на YouTube.

В начале этой недели стало известно, что суд принял этот иск к рассмотрению и назначил слушанья по делу через несколько недель и до их начала он постановил, чтобы сервис YouTube пока заблокировал доступ к этому видеоролику и заодно запретил Печерскому и Псковитину самим распространять этот ролик в сети Интернет, а это значит, что Роскомнадзор направит в компанию Google, которой принадлежит сервис YouTube копию решения суда для исполнения, то есть ролик скоро на YouTube заблокируют.

На что Павел Дуров, вечером, 5 сентября, выразил своё возмущение и написал в "ВКонтакте", что: Вообще-то "Немагия" прямым текстом рассказала россиянам о кредитном рабстве и что методы работы этого банка с клиентами сейчас не самые лучшие и поэтому можно как соглашаться, так и не соглашаться с мнением этих видеоблогеров, однако право выражать открыто свои мысли священно! Следовательно, раз хотят запретить, нужно как можно больше (пока есть ещё возможность) репостить ролик - и пусть как можно больше людей узнают, что такое кредитное рабство и чем оно грозит".

Такие вот просьбы от нестандартно мыслящего человека Павла Дурова и наверное он нас еще раз сильно удивит.

Специально для mmgp.ru
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 02:09.
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