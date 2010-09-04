Умный держатель для смартфона украинских стартаперов привлек $125 тыс. на Kickstarter

Гаджет под названием QLYX сумел привлечь в ходе компании на краунфандинговой платформе почти втрое больше заявленной суммы.
Компания по сбору средств для разработки QLYX началась 27 июня и завершилась 26 августа этого года. Проект нашел поддержку от 2892 человек. Первые бекеры смогут получить продукт уже в октябре. В дальнейшем команда стартапа намерена собрать средства на платформах Indiegogo (США) и Machi-ya (Япония).
QLYX представляет собой мобильный магнитный держатель для телефонов. В его строен модуль Bluetooth Low Energy для подключения к телефону.
Держатель взаимодействует с приложением, доступным для как для iOS, так и Android. Это приложение способно собирать статистику вождения, ставить точку парковки, автоматически прокладывать маршрут с учетом времени суток и трафика.
Украинская команда, базирующаяся в Киеве и создавшая проект, открыла компанию IDA USA LLC в США для выхода на западные рынки и запуска кампании на Kickstarter.
По словам представителей компании, вырученные средства стартап направит на финальную сборку умных мобильных держателей в США. Кроме этого команда планирует расширить кастомизацию (добавить цветные рамки, увеличить количество интегрированных приложений), а также продолжить работать над новыми гаджетами.
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