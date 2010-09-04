Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,511 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Умный держатель для смартфона украинских стартаперов привлек $125 тыс. на Kickstarter

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:59
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 12,514
Благодарностей: 2,417
УГ: 13
КП: 0.105
подарки
награды Волшебный горшочек 
Умный держатель для смартфона украинских стартаперов привлек $125 тыс. на Kickstarter

Гаджет под названием QLYX сумел привлечь в ходе компании на краунфандинговой платформе почти втрое больше заявленной суммы.

Компания по сбору средств для разработки QLYX началась 27 июня и завершилась 26 августа этого года. Проект нашел поддержку от 2892 человек. Первые бекеры смогут получить продукт уже в октябре. В дальнейшем команда стартапа намерена собрать средства на платформах Indiegogo (США) и Machi-ya (Япония).

QLYX представляет собой мобильный магнитный держатель для телефонов. В его строен модуль Bluetooth Low Energy для подключения к телефону.

Держатель взаимодействует с приложением, доступным для как для iOS, так и Android. Это приложение способно собирать статистику вождения, ставить точку парковки, автоматически прокладывать маршрут с учетом времени суток и трафика.



Украинская команда, базирующаяся в Киеве и создавшая проект, открыла компанию IDA USA LLC в США для выхода на западные рынки и запуска кампании на Kickstarter.

По словам представителей компании, вырученные средства стартап направит на финальную сборку умных мобильных держателей в США. Кроме этого команда планирует расширить кастомизацию (добавить цветные рамки, увеличить количество интегрированных приложений), а также продолжить работать над новыми гаджетами.

Источник.
__________________
ХОЧЕШЬ СТАТЬ БЕССОВЕСТНО БОГАТЫМ? ЖМИ!|Это надежнее и стабильнее ХАЙПОВ. ПРОВЕРЬ|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB-5000%-HyipClub.Club
Последний раз редактировалось bizneser; Сегодня в 01:02.
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
инвестиции, стартап
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап на Kickstarter собирает деньги на чехол для смартфона который готовит кофе BiziAlen Новости в мире финансов и инвестиций 49 16.05.2017 13:55
Умный робот для настольного тенниса Trainerbot привлек $139 тыс. kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 2 21.06.2016 18:02
«Умный» зонтик, который знает когда начнется дождь собирает деньги на Kickstarter kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 9 24.03.2016 08:41
Первый умный термометр для мяса привлек $600 тысяч инвестиций VictorSamus Новости в мире финансов и инвестиций 24 24.10.2015 14:09
На Kickstarter успешно профинансировали «умный» дверной глазок Peeple CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 14 09.06.2015 14:17

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Google запускает казахстанскую и белорусскую версию YouTube
От Aliaksandre в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар seter
Международный трейдер Glencore станет крупным инвестором в российской нефтедобыче
От seter в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар tiu-bik
Правила закаливания, закаливание организма
От tiu-bik в разделе «Здоровье и спорт»
Аватар all-hyips
Auto-Liberty - auto-liberty.club
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Анна Чернобай
Российский омбудсмен будет принимать пожертвования в биткоинах для выборов в Госдуму
От Анна Чернобай в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Aisller
Символ рубля
От Aisller в разделе «Политика и экономика»
.     
Пользователей
421,511
Тем
487,635
Сообщений
12,127,105

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube