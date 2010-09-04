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В мировой аэрокосмической отрасли произошло крупнейшее слияние за всю историю

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В мировой аэрокосмической отрасли произошло крупнейшее слияние за всю историю

Американский концерн UTC купил производителя авиационного электронного оборудования Rockwell Collins за $23 млрд.

Сообщается, что в рамках сделки цена акции Rockwell Collins составит $140, из которых инжиниринговый концерн United Technologies Corp. (UTC) $46,67 уплатит акциями, а остальные $93,33 – наличными.

Объявленную сделку уже окрестили крупнейшей за всю историю в аэрокосмической отрасли.

Издание The Wall Street Journal отмечает, что UTC за счет поглощения Rockwell сможет существенно повысить свою значимость в качестве поставщика компонентов для ведущих аэрокосмических концернов мира – Boeing и Airbus. В частности, концерн не исключает возможности после сделки выделить авиационное оборудование в независимую компанию.

Сделка UTC и Rockwell Collins продолжила тенденцию на рынке производителей авиационных компонентов по активной консолидации и стала уже третьей менее чем за год. Так, недавно Rockwell завершила поглощение B/E Aerospace, производящей предметы интерьера для салонов и санузлов самолетов, за $8,6 млрд. А перед тем французский поставщик авиационных двигателей Safran договорился о покупке французского производителя компонентов Zodiac за 8,7 млрд. евро (включая долг).

UTC принадлежит ряд компаний в аэрокосмической и строительной отраслях: производитель лифтов и эскалаторов Otis, авиадвигателей Pratt & Whitney, систем жизнеобеспечения Hamilton Sundstrand, кондиционеров и отопительных систем Carrier, подразделение разработки средств пожарной безопасности UTC Fire & Security, энергомашиностроительное подразделение UTC Power.

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