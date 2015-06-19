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Google хочет сделать регистрацию бизнеса в России через смартфон за 5 минут

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Google хочет сделать регистрацию бизнеса в России через смартфон за 5 минут


Google ставит перед собой задачу сделать возможной регистрацию бизнеса с помощью смартфона за 5 минут, сообщила директор по взаимодействию с органами государственной власти "Google Россия" Марина Жунич на панельной дискуссии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"С 2003 по 2016 год количество времени, которое отводится на то, чтобы создать, зарегистрировать организацию сократилось вдвое. А мы в Google ставим себе задачу таким образом наладить приложения и вообще эту сферу, чтобы можно было зарегистрировать компанию со смартфона за 5 минут", — сказала Жунич.

По данным исследований, к 2021 году глобальный рынок мобильных приложений превысит 6 триллионов долларов, что делает мобильную индустрию крайне перспективной для инвестиций, отметила она.

"Интересно, что по данным рейтинга лучших мобильных приложений в мире в 2017 году из 15 лучших компаний-разработчиков приложений (для телефонов — ред.) три компании из России и я вижу, что эта цифра будет расти", — добавила Жунич.

В "Google Россия" также провели исследование "Мобильная экономика" и выяснили, что в ближайшие пять лет мобильная экономика создаст около полумиллиона рабочих мест. На данный момент с помощью мобильной экономики косвенно было создано 1,3 миллиона рабочих мест, уточнила он

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