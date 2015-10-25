ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОБЫЧА 8 ВИДОВ КРИПТОМОНЕТ!

Зарегистрировавшись на этом сайте бесплатно, вы получаете возможность получать криптовалюту, не прикладывая никаких усилий.
Ежедневно будет приписаны на Ваш внутренний кошелек следующие монеты:
0.00000250 BitCoin
0.00007671 LiteCoin
0.00604838 FeatherCoin
0.24640460 Virtacoin
0.00056826 PeerCoin
0.00004063 Dash
0.00025130 Neo
0.00000250 Bitcoin Cash
7-уровневая реферальная система.
Количество монет добавляется постоянно, мультипликаторы до 1250% применяются ежедневно ( ни разу не везло, видно, срок маленький).
Таким образом получается, что заработок идет на полном автомате.
Сам зарегистрировался недавно. Захожу, смотрю, капает.
И находится это чудо-автомат по раздаче монет здесь: https://goo.gl/ANL5RH