СМИ узнали о планах Украины разместить евробонды впервые с 2013 года

Власти Украины планируют осуществить выпуск еврооблигаций в качестве самостоятельного кредита, подготовить его Киев поручил банкам Goldman Sachs, JP Morgan и BNP Paribas. Об этом, как передает РБК, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Для страны это станет первым выпуском таких облигаций с 2013 года.
В указанных агентством банках от комментариев отказались.
О подготовке к выходу на внешние долговые рынки в июне заявил глава Минфина страны Александр Данилюк, отмечает Reuters.
Как напоминает РБК, Украина в последний раз размещала евробонды в 2013 году, в декабре того же года Москва приобрела еврооблигации Киева. Спустя два года Киев отказался вернуть долг и выплатить проценты по последнему купону (в совокупности более 3 млрд долларов). Россия подала в суд.
Высокий суд Лондона в марте 2017 года сначала отказался рассматривать дело как политическое, а потом присудил победу Москве, обязав Киев выплатить деньги.
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