Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,511 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Шотландия запретит дизельные и бензиновые автомобили к 2032 году

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:05
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 2,546
Благодарностей: 1,983
УГ: 6
КП: 0.579
подарки
Шотландия запретит дизельные и бензиновые автомобили к 2032 году
Шотландское правительство обязалось отказаться от автомобилей с внутренним двигателем сгорания в стране к 2032 году, что на восемь лет раньше, чем планирует Великобритания.



Никола Стерджон изложила планы «массового распространения» пунктов зарядки автомобилей и создания экспериментальных проектов, чтобы стимулировать использование электромобилей. Госпожа Стерджон сказала: «Главная цель состоит в том, чтобы к 2032 году отказаться от топливных автомобилей в Шотландии». Напомним, что в июле Великобритания заявила, что прекратит производство транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания с 2040 года, тем самым прекратив загрязнять окружающую среду.

Правительство Шотландии объяснило необходимость прекращения производства из-за того, что загрязненный воздух оказывает пагубное влияние на здоровье людей. Джесси Норман, заместитель министра финансов Департамента транспорта, подтвердил планы правительства.

Господин Норман письменно заявил: «Правительство привержено манифесту, что почти все автомобили и микроавтобусы на наших дорогах должны быть с нулевой эмиссией к 2050 году. Мы полагаем, что к 2040 году все новые автомобили и фургоны будут транспортными средствами без загрязняющих выбросов».

Это произошло после того, как мэр Садик Хан пообещал, что вся транспортная система Лондона перейдет на нулевую эмиссию к 2050 году. К 2033 году все такси и минивэны в городе будут экологически чистыми, а весь автобусный парк — к 2037 году.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
__________________
ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Lonsdayl на форуме  
Сказали спасибо:
OPLOTT (Сегодня)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
К 2025 году автомобили на электротяге будут стоить дешевле бензиновых аналогов Влад555 Новости в мире финансов и инвестиций 2 30.05.2017 10:30
Чем удивит Шотландия? Rost77 Путешествия 1 28.02.2017 13:20
Подержанные автомобили в 2015 году подорожали почти на 50% аймила Новости в мире финансов и инвестиций 18 15.11.2016 12:39
Греф прогнозирует исчерпание нефтегазовых запасов России к 2032 году Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 8 08.10.2016 13:26
В 2014 году автомобили в России станут дороже Animal79 Новости в мире финансов и инвестиций 45 17.02.2014 00:31

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
[проблема решена] E-swap.net кидалы
От hyipvalue в разделе «Черный список обменников»
Аватара нет
Азербайджан инвестирует в строительство газопровода через Турцию в Европу $ 6 млрд
От TRMoney в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар sum iskorka
Каждая четвертая российская компания приготовилась сокращать персонал
От sum iskorka в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Лучшие книги о торговле
От stejk в разделе «Литература Forex»
Аватар HY-IP
WebPurse - webpurse.net
От HY-IP в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Prezident
Добейтесь своей цели в лучшем конкурсе трейдеров FX Market Masters November
От Prezident в разделе «Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров»
.     
Пользователей
421,511
Тем
487,635
Сообщений
12,127,105

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube