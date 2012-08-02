Шотландия запретит дизельные и бензиновые автомобили к 2032 году

Шотландское правительство обязалось отказаться от автомобилей с внутренним двигателем сгорания в стране к 2032 году, что на восемь лет раньше, чем планирует Великобритания.
Никола Стерджон изложила планы «массового распространения» пунктов зарядки автомобилей и создания экспериментальных проектов, чтобы стимулировать использование электромобилей. Госпожа Стерджон сказала: «Главная цель состоит в том, чтобы к 2032 году отказаться от топливных автомобилей в Шотландии». Напомним, что в июле Великобритания заявила, что прекратит производство транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания с 2040 года, тем самым прекратив загрязнять окружающую среду.
Правительство Шотландии объяснило необходимость прекращения производства из-за того, что загрязненный воздух оказывает пагубное влияние на здоровье людей. Джесси Норман, заместитель министра финансов Департамента транспорта, подтвердил планы правительства.
Господин Норман письменно заявил: «Правительство привержено манифесту, что почти все автомобили и микроавтобусы на наших дорогах должны быть с нулевой эмиссией к 2050 году. Мы полагаем, что к 2040 году все новые автомобили и фургоны будут транспортными средствами без загрязняющих выбросов».
Это произошло после того, как мэр Садик Хан пообещал, что вся транспортная система Лондона перейдет на нулевую эмиссию к 2050 году. К 2033 году все такси и минивэны в городе будут экологически чистыми, а весь автобусный парк — к 2037 году.
Перевод специально для mmgp.ru
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